Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Fueron muy superiores en todos los sentidos"

López, durante el duelo ante las turcas Daniel Alexandre

El segundo duelo del Baxi en la fase de grupos de la Eurocup será un partido para analizar de cara a seguir construyendo un conjunto ferrolano mucho más fuerte y unido. La dura derrota de las de Lino López el miércoles en A Malata ante un Mersin de otro escalón se cimentó, eso sí, “tras un primer cuarto en el que fuimos capaces de estar al nivel, aún teniendo errores, sí que tuvimos acierto ofensivo”, señala el preparador, recordando los dos triples de Doogan para seguir en la pelea.

Pero, a partir de aquí, las ferrolanas se fueron diluyendo, perdiendo brillo, intensidad y, sobre todo, acierto conforme pasaban los minutos ante un rival que no bajaba revoluciones. “Fueron muy superiores en todos los sentidos, físicamente, en situaciones de poste, generando y no estuvimos al nivel físico que estos partidos y equipos necesitan para competir”, se sinceraba el técnico.

Una diferencia propiciada por la exigencia del rival y también por el apretado calendario ferrolano de liga y Eurocup y que desembocó en un Baxi casi desconocido. “Siempre íbamos a remolque en defensa, nunca llevando la iniciativa, ni siendo agresivas”, señala López. Y precisamente sacar esa garra tan característica de las suyas es lo que le pedía y pide a sus jugadoras.

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“Tenemos que pelear cada balón, no podemos caer porque cometamos errores o pérdidas. Tienes que ir al máximo, necesitas estar muy concentrada y no podemos perdernos en que has cometido un fallo y luego cometes otro porque no defiendes, o no estás dura en el rebote”, señala el técnico, al mismo tiempo que recuerda la juventud e inexperiencia de gran parte de la plantilla, con unas exigencias que “llegan con entrenamiento y experiencia. Pero teníamos que seguir jugando para cuando acabe el partido, ser mejores que cuando empezó”.

El entrenador local quiere reforzar la fortaleza metal de su conjunto y que sigan siendo valientes en los tiros “que sigan creyendo en lo que están haciendo, que no te genere dudas. Por ejemplo, Shaw, que es una tiradora nata, con un 40 por ciento en tiro de tres, hoy hace cero de siete. No te puede condicionar a que el sábado renuncie a hacer un lanzamiento que pueda hacer”, añade.

Otro de los mejores momentos del duelo fue el regreso de una Gala Mestres que “tiene que ir pasito a pasito. Lleva días entrenando con el equipo, pero esto es un proceso largo. Lleva más de un año parada y es normal que necesite tiempo”.