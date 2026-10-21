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Diario de Ferrol

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Baxi Ferrol

En directo | Baxi Ferrol-CIMSA CBK Mersin

Las ferrolanas se estrenan en A Malata en la fase de grupos de esta Eurocup ante el vigente campeón

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
21/10/2026 19:46
Directo Baxi-Mersin
Baxi Ferrol 
25-39
CIMSA CBK Mersin
10'
2º cuarto

Final de la primera parte con Leite

Una falta de Shaw le da tres tiro a una Leita que sólo falla uno para cerrar este segundo cuarto 25-39

9'
2º cuarto

Siempre tres para Soto

Si Thomas anota de dos, la potencia checa lo hace de tres. ¡Vamos Soto! (25-37)

8'
2º cuarto

Los intentos de Doogan

La estadounidense intenta la remontada pero Samuelson dice "hasta aquí" (22-35)

7'
2º cuarto

Con delicadeza 

Una dejadita bajo el aro de Doogan recorta la brecha y pone al Baxi con 20 puntos

6'
2º cuarto

Sin sustos para el Mersin

Leite y Burke vuelven a poner distancia (18-30)

5'
2º cuarto

Do Do Do it Doogan!

Lady Doogan desatasca a las suyas en ataque y Priede la sigue (18-26)

4'
2º cuarto

Sin rebote acertado

Los rebotes ofensivos y defensivos no se traducen en canstas visitantes, afortundamente para las ferrolanas

3'
2º cuarto

Más y tiempo muerto ferrolano

El Mersin hace más grande la grieta, con otro tiro de Iagupova y fuerza un nuevo tiempo de Lino, tras un parcial de 0-9

2'
2º cuarto

Amarrando el acierto exterior

Con asistencia de Leite, que la vio a la perfección, encesta Atas y amarra otra de tres (14-22)

2'
2º cuarto

Descansa Gala

Gala da el relevo a Melia tras su retorno a A Malata

1'
2º cuarto

Inicio del segundo parcial

Empieza el segundo parcial con dos de Diaby para el Mersin

10'
1ª cuarto

Finaliza el primer cuarto

Mestres intenta un tiro de tres sobre la bocina que escupe el aro para finalizar este primer cuarto (14-17)

9'
1ª cuarto

Alfombra roja para Gala

A Malata se cae con el aplauso a una Gala Mestres que vuelve a jguar en casa

8'
1ª cuarto

Sin tiempo

Agota posesión el Mersin ante la presión defensiva ferrolana y el tiro de Leite de tres no vale

6'
1ª cuarto

Florece el trébol

¿Y quién hace florecer de nuevo al Baxi? un triple del trébol de Irlanda, Claire Melia!! (14-17)

6'
1ª cuarto

Tiempo muerto ferrolano

Pide tiempo para reorganizarse Lino López

6'
1ª cuarto

Y otro más... para ellas

Samuelson coloca la diferencia de +6 en A Malata para el Mersin

5'
1ª cuarto

Desde fuera y desde abajo

Sigue el acierto desde el exterior, ahora para las visitantes gracias a Burke con respuesta de Shaw bajo aro (11-11)

5'
1ª cuarto

Leite se moja

Leite recorta distancias para no perder terreno al borde del ecudador del primer cuarto

4'
1ª cuarto

Y otro para el trono

Sigue conquitstando territorio la monarca estadounidense

3'
1ª cuarto

Lady Doogan hace su magia

Lady Doogan comienza un nuevo reinado, ahora ante las turcas

2'
1ª cuarto

Igualada desde el exterior

Contesta Burke también desde la línea exterior

1'
1ª cuarto

So to lo va!! +3

No perdona Sotolova que inicia su camino de tres en tres

1'
1ª cuarto

Las primeras

Eke erra en su primer intento bajo la cuenta atrás de López en su posesión y el Mersin se estrella con la defensa ferrolana en su ataque posterior

1'
1ª cuarto

Comienza el segundo duelo de grupos

Y empieza la fase final de la Eurocup en A Malata!! Sí se puede!!

Ahora me ves...

La exigencia no se aligera en su regreso a casa, a una A Malata en la que las de Lino López esperan que sus trucos funcionen por encima de los de sus rivales, con la afición como cómplice

Las soldados doradas

Entra la armada ferrolana, con armadura dorada, en A Malata!!! Con un aplausos mucho más sonoros para la capitana Gala Mestres

Hoja de ruta

Las jugadoras del Baxi Ferrol comenzaron entonces su maratoniano calendario de partidos y desplazamientos en Liga Femenina Endesa y Eurocup, con el viaje a Grecia como el primero "internacional" para medirse al todopoderoso Olympiacos sin fortuna.

El rival a batir

Por el Mersin entrarán en pista: Carla Leite, Jessica Thomas, Kennedy Burke y Esra Ural. 

Las cinco de López

La primera oleada del ejercito de Lino López estará formada por: Sydney Shaw, Karolina Sotolova, Nikola Priede, Tayra Eke y "Lady" Doogan

La cuarta en su tercera participación

El conjunto ferrolano entra al ring en su cuarta pelea continental de esta campaña, contando una clasificatoria de ida y vuelta en la que se impuso al Beroe Stara Zagora

Llegan las campeonas a Ferrol

La entrada del Baxi Ferrol en una nueva fase final de la Eurocup está siendo de lo más exigente, enmarcado en un cuadro en el que medirá su potencial con el de las mejores, siendo ahora el turno para el vigente campeón.

¡Y bienvenid@s tod@s a este directo!

Las ferrolanas entran a calentar en su casa, en A Malata a ritmo de Iván Ferreiro. El pabellón ferrolano vuelve a la fiesta de los "Años 80"

¡Bienvenida Gala!

La jugadora del Baxi Ferrol es la gran novedad en la convocatoria de Lino López para este duelo, regresando 396 días después