En directo | Baxi Ferrol-CIMSA CBK Mersin
Las ferrolanas se estrenan en A Malata en la fase de grupos de esta Eurocup ante el vigente campeón
Final de la primera parte con Leite
Una falta de Shaw le da tres tiro a una Leita que sólo falla uno para cerrar este segundo cuarto 25-39
Siempre tres para Soto
Si Thomas anota de dos, la potencia checa lo hace de tres. ¡Vamos Soto! (25-37)
Los intentos de Doogan
La estadounidense intenta la remontada pero Samuelson dice "hasta aquí" (22-35)
Con delicadeza
Una dejadita bajo el aro de Doogan recorta la brecha y pone al Baxi con 20 puntos
Sin sustos para el Mersin
Leite y Burke vuelven a poner distancia (18-30)
Do Do Do it Doogan!
Lady Doogan desatasca a las suyas en ataque y Priede la sigue (18-26)
Sin rebote acertado
Los rebotes ofensivos y defensivos no se traducen en canstas visitantes, afortundamente para las ferrolanas
Más y tiempo muerto ferrolano
El Mersin hace más grande la grieta, con otro tiro de Iagupova y fuerza un nuevo tiempo de Lino, tras un parcial de 0-9
Amarrando el acierto exterior
Con asistencia de Leite, que la vio a la perfección, encesta Atas y amarra otra de tres (14-22)
Descansa Gala
Gala da el relevo a Melia tras su retorno a A Malata
Inicio del segundo parcial
Empieza el segundo parcial con dos de Diaby para el Mersin
Finaliza el primer cuarto
Mestres intenta un tiro de tres sobre la bocina que escupe el aro para finalizar este primer cuarto (14-17)
Alfombra roja para Gala
A Malata se cae con el aplauso a una Gala Mestres que vuelve a jguar en casa
Sin tiempo
Agota posesión el Mersin ante la presión defensiva ferrolana y el tiro de Leite de tres no vale
Florece el trébol
¿Y quién hace florecer de nuevo al Baxi? un triple del trébol de Irlanda, Claire Melia!! (14-17)
Tiempo muerto ferrolano
Pide tiempo para reorganizarse Lino López
Y otro más... para ellas
Samuelson coloca la diferencia de +6 en A Malata para el Mersin
Desde fuera y desde abajo
Sigue el acierto desde el exterior, ahora para las visitantes gracias a Burke con respuesta de Shaw bajo aro (11-11)
Leite se moja
Leite recorta distancias para no perder terreno al borde del ecudador del primer cuarto
Y otro para el trono
Sigue conquitstando territorio la monarca estadounidense
Igualada desde el exterior
Contesta Burke también desde la línea exterior
So to lo va!! +3
No perdona Sotolova que inicia su camino de tres en tres
Las primeras
Eke erra en su primer intento bajo la cuenta atrás de López en su posesión y el Mersin se estrella con la defensa ferrolana en su ataque posterior
Comienza el segundo duelo de grupos
Y empieza la fase final de la Eurocup en A Malata!! Sí se puede!!
Ahora me ves...
La exigencia no se aligera en su regreso a casa, a una A Malata en la que las de Lino López esperan que sus trucos funcionen por encima de los de sus rivales, con la afición como cómplice
Las soldados doradas
Entra la armada ferrolana, con armadura dorada, en A Malata!!! Con un aplausos mucho más sonoros para la capitana Gala Mestres
Hoja de ruta
Las jugadoras del Baxi Ferrol comenzaron entonces su maratoniano calendario de partidos y desplazamientos en Liga Femenina Endesa y Eurocup, con el viaje a Grecia como el primero "internacional" para medirse al todopoderoso Olympiacos sin fortuna.
El rival a batir
Por el Mersin entrarán en pista: Carla Leite, Jessica Thomas, Kennedy Burke y Esra Ural.
Las cinco de López
La primera oleada del ejercito de Lino López estará formada por: Sydney Shaw, Karolina Sotolova, Nikola Priede, Tayra Eke y "Lady" Doogan
La cuarta en su tercera participación
El conjunto ferrolano entra al ring en su cuarta pelea continental de esta campaña, contando una clasificatoria de ida y vuelta en la que se impuso al Beroe Stara Zagora
Llegan las campeonas a Ferrol
La entrada del Baxi Ferrol en una nueva fase final de la Eurocup está siendo de lo más exigente, enmarcado en un cuadro en el que medirá su potencial con el de las mejores, siendo ahora el turno para el vigente campeón.
¡Y bienvenid@s tod@s a este directo!
Las ferrolanas entran a calentar en su casa, en A Malata a ritmo de Iván Ferreiro. El pabellón ferrolano vuelve a la fiesta de los "Años 80"
¡Bienvenida Gala!
La jugadora del Baxi Ferrol es la gran novedad en la convocatoria de Lino López para este duelo, regresando 396 días después