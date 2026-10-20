UNIcas, un proyecto del Baxi Ferrol para recordar momentos inolvidables

Patri Cabrera posa con la totebag que le dedicó el Baxi Ferrol en su proyecto UNIcas I.C.

Hay momentos que siempre van a permanecer en la memoria de los aficionados y aficionadas del Baxi Ferrol. Algunos de ellos tan mágicos como ese subcampeonato en la Eurocup o los múltiples ascensos cosechados, pero también otros que tienen que ver con personas o con distintos elementos que fueron muy importantes para el club.

De esta forma, para que sigan perdurando en el tiempo, la entidad de la ciudad naval, junto con la Fundación Universitario Ferrol, crea un proyecto llamado UNIcas. Esta iniciativa busca “darle una pequeña vuelta al merchandising deportivo del club, inspirándonos en lo que hicieron otras marcas, para darle identidad propia y trasladar esos recuerdos a las prendas”, dijo Javi Masaguer, director de marketing, al tiempo que añadió que “no sólo nos centraremos en la ropa, sino también en las personas y en la celebración de eventos que haremos a lo largo del año y de las temporadas para conseguir una forma diferente de llevar el club en el día a día y que esté en el espectro de la ciudad”.

Pero no sólo se proyecta la imagen del club, sino también de todas las personas que están ligadas a él de una u otra manera. De todas ellas, sobre todo en el plano deportivo, hay una que sobresale: Patri Cabrera, actual directora de la cantera de la entidad y la jugadora que más veces ha vestido la camiseta del Uni. Ella será la primera abanderada de esta iniciativa, pues “es una persona que refleja todo lo que supone este proyecto, además de representar los valores de humildad y trabajo que tenemos. Por ello, además, tiene su camiseta retirada en A Malata, por lo que aportó y aporta”, apuntó Masaguer.

Por ello, la primera pieza de UNIcas que saldrá a la venta será una totebag de Patri, en el que se recuerda “un momento único de su carrera, como fue su participación en un concurso de triples en su casa, en el que dejó el nombre del Uni bien alto. Esto es un homenaje para ella desde el club por toda su trayectoria”, explicó el director de marketing.

Asimismo, aclaró que sólo se producirán 100 unidades, que serán exclusivas, y que se pueden adquirir desde este miércoles en A Malata, aunque también se podrán comprar a través de los canales de venta del club y en el punto oficial, que es Niebla Boutique. Después, con el paso del tiempo irán sacando nuevos diseños y realizando eventos, que todavía no quieren desvelar, para que este proyecto siga creciendo.

Pero antes, hay que centrarse en esta primera tirada, una en la que Patri es la protagonista, algo que “fue una sorpresa cuando me lo dijeron. Para mí es un placer haber formado parte y seguir formando parte de este club y creo que no elegí mejor sitio para retirarme y seguir mi carrera como entrenadora y ahora como directora de cantera y de la escuela Uni2”, apuntó, a la vez que reconoció que “cuando llegué aquí no me imaginaba que encontraría mi sitio, que sería mi casa y que estaría tan cómoda desde el primer momento”.

Así, recordando a su jugadora más histórica, comienza un proyecto, UNIcas, que pretende dejar una huella física tanto en la ciudad como en su afición tras las emociones que dejó y sigue dejando el Uni Ferrol.