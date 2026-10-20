Un reto nivel campeón para el Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol, durante el partido ante el Valencia Basket ISAAC FERRERA

Después de dos partidos de muchísima altura frente a dos equipazos como son el Olympiacos y el Valencia Basket, el Baxi Ferrol alcanza este miércoles la cima de su montaña, pues recibe al vigente campeón de la Eurocup, un CIMSA CBK Mersin que viene repleto de estrellas WNBA (20.15 horas, A Malata).

Este, sin duda, será el desafío más grande al que se haya medido el conjunto de la ciudad naval, pues la calidad de la plantilla de su rival lo convierte en uno de los gigantes más fuertes de Europa. Esa situación, como reconoció el propio Lino López “impone un poco, porque además de mantener a jugadoras de la temporada pasada, incorporaron a gente que es top mundial, por lo que será muy difícil pararlas individualmente, ya que tienen mucha capacidad para anotar, por lo que tendremos que hacer un esfuerzo colectivo muy grande tanto en ataque como en defensa”.

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Aun así, el preparador ve este encuentro como una forma de crecer tanto individualmente como en equipo, porque “cuando juegas contra los mejores, te exigen el máximo y eso te ayuda a romper tus límites”, dijo, al tiempo que matizó que “eso también te lo dan los entrenamientos porque podemos ir mucho más al detalle y eso, al jugar doble competición, que es una suerte poder hacerlo, lo perdemos por acumular tantos viajes y no poder prepararlos bien. Pero el poder medirte con ellas también es un extra de motivación y te ayuda a sobreponerte al cansancio y disfrutar de ese momento”.

Y es que esta semana vuelven a tener dos partidos, aunque ambos son en casa, una ventaja para poder ejercitarse. De hecho, como confesó López, “estuvimos hablando con Álvaro Alonso, el preparador físico, y ya ajustamos las cargas para llegar en la mejor forma. Este es el tercer año que jugamos Eurocup y no nos podemos quejar de algo de lo que estamos muy ilusionadas, tanto la ciudad como el club, por hacerlo. Entonces, lo gestionamos de la mejor manera posible”, dijo el entrenador.

Ilusión por bandera

Por ello, están dando su máximo en cada práctica, pues saben que tienen una oportunidad única que puede que no se repita en un futuro. Luchan cada partido como si fuese el último. Así, saben que no pueden cometer ningún error “porque te penaliza muchísimo. Tenemos que acabar el partido y saber que dimos nuestro máximo, sin importar si ganamos o perdimos. Eso da igual, no me preocupa. Sólo mejorar y disfrutar del momento”, apuntó Lino.

Pero el entrenador también aclara que no tienen que ser ellas las únicas que gocen de este encuentro, sino “también para Ferrol y nuestra afición. Siempre es especial el ambiente que se vive aquí en A Malata y para las jugadoras esa motivación te ayuda en los momentos malos a sobreponerte. Por eso, queremos que nadie tenga dudas de venir. Pocas veces van a poder ver a jugadoras como Iagupova o Carla Leite, que hace dos días estaba en la WNBA. Yo creo que el club se merece que A Malata se llene, que se vea un ambiente espectacular. No me cabe duda de que todos los que vienen apoyan al máximo al equipo, pero que eso siga pasando y que no parezca que es algo normal, ni que se caiga en la rutina de que es un partido más de Europa, sino que cada encuentro se viva como algo excepcional”.

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Y así será, pues pocas veces viene a jugar a tu casa todo un campeón de Eurocup. En esta ocasión vendrá un Mersin que buscará por todos los medios cosechar su segunda victoria en esta fase de grupos. Para ello, aprovechará todo el talento y el físico que tiene y así marcar diferencias desde el inicio. Además, el Uni tendrá que prestar mucha atención al rebote, tanto ofensivo como defensivo, y no conceder segundas oportunidades, pues ahí son letales, igual que cuando roban y salen disparadas en contraataque. No será fácil, pero si todo el equipo trabaja unido y junto, es posible que se lleven una sorpresa y tengan que regresar a Turquía con una derrota.

El Baxi no se echará para atrás en este desafío. Hace dos años ya venció a otro ‘coco’ como es el Galatasaray y lo hizo en su casa, tras un partido mágico, algo que esperan que repetir hoy ante su gente y demostrar que esos dos dolorosos tropiezos frente al Olympiacos y Valencia Basket, son eso, piedras en el camino que ayudarán al equipo a crecer y encontrar su mejor nivel. Además, no estarán solos, pues todo el mundo está invocando a “A Maxia da Malata” para que todo sea un poco más fácil.