El Baxi Ferrol apela a “A Maxia da Malata”

La plantilla del Baxi Ferrol agradece el apoyo de su afición durante el encuentro de vuelta de la ronda previa de la Eurocup Jorge Meis

La última semana de competición no ha sido la mejor para el Baxi Ferrol. El conjunto de la ciudad naval cosechó dos duras derrotas frente a ­Olympiacos y Valencia Basket, en las que no tuvo la puntería necesaria en los momentos claves, ni la intensidad, en algunas fases del juego, que es necesaria en estos partidos.

Y Lino López lo sabe y ya está manos a la obra para solucionar esos problemas y volver a ser ese equipo alegre y sin miedo que asombra a todo el mundo. También es cierto que esos dos resultados negativos se dieron ante “dos de los mejores equipos de Europa”, como repitió el técnico ferrolano, y como visitante, donde los largos viajes y los pocos entrenamientos para preparar estos choques también influyeron mucho en el resultado final, pues las jugadoras apenas tuvieron tiempo para descansar y recomponerse de la primera derrota en Grecia.

Por ello, el preparador está aprovechando estos días antes del próximo encuentro, que será mañana contra el vigente campeón de la Eurocup, el CIMSA CBK Mersin, para que todo salga como tiene planeado. Además de ese trabajo táctico, también lo hará en el aspecto mental, pues es casi lo más importante. Así, antes de perder frente al Valencia López señaló que “cuando encadenas derrotas, tienes que seguir trabajando y saber qué es lo que tengo que hacer para ayudar al equipo. Y eso es lo más importante. Que nadie baje los brazos porque todo saldrá”.

Asimismo, cuenta con otro as bajo la manga, el regreso a casa, a una A Malata en la que esperan que las cosas salgan bien, pues tendrán el apoyo de una afición que está en los buenos momentos y en los malos, más. Y es que la “Baximanía” contagia esa pasión a cada persona que toca, ya sea aficionada o no del baloncesto. Además, a las jugadoras les proporciona esa energía extra que es tan necesaria en ciertos momentos de los partidos. Y no sólo ellas lo saben, sino también el club que quiere aprovechar la visita del campeón de la Eurocup para vivir un ambiente único, en el que todos vayan a una y que pueda atemorizar a su rival.

En este sentido, la entidad de la ciudad naval recuerda que todavía se pueden adquirir los abonos y entradas para este partido y el resto de la fase de grupos que se dispute en el recinto deportivo ferrolano. Respecto al carnet de socio tienen un precio de 25 euros para los adultos y de doce para los menores de edad, mientras que las localidades costarán para los abonados diez y cinco euros, respectivamente. Respecto para los que no lo sean, los adultos pagarán dieciséis y los menores nueve, el mismo precio que tendrán los universitarios. Asimismo, el club habilitará la venta tanto del carnet como de las entradas de manera online, en la página web universitarioferrol.org, como presencialmente, en las oficinas de A Malata, que estarán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30.

Juntos no hay ningún desafío que no puedan conseguir. Hace dos años lograron vencer al Galatasaray en Turquía, por lo que quién sabe si ahora que juegan en casa, no puede caer un Mersin que viene de levantar el título y que también tiene una plantilla de nivel como Valencia Basket y Olympiacos. Eso sí, para lograrlo todas tienen que ir en la misma dirección y creer que es posible. Pero primero hay que invocar a “A Maxia da Malata” y eso sólo se consigue llenándola con una afición que nunca decepciona.