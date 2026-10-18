Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Estuvimos todo el partido a remolque”

Lino López, durante un encuentro del Baxi Daniel Alexandre

Después de la dura derrota sufrida ante el Valencia Basket, Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, habló sobre un encuentro en el que “nuestro rival siempre llevó la iniciativa, tanto en ataque como en defensa y esa nos condicionó mucho. Estuvimos todo el rato a remolque”.

Y es que eso fue clave para que el Uni no pudiese pelear ante un oponente que “es uno de los mejores de Europa”. Además, el choque llegó con poco descanso para sus jugadoras después de un “viaje muy largo a Grecia y en el que apenas pudimos entrenar para preparar este partido. Es un orgullo poder disfrutar de la Eurocup por tercer año seguido, pero también esa dificultad de no tener mucho tiempo”. En este sentido, indicó que “ahora lo más importante es recuperar a las jugadoras, ya que muchas no tiene experiencia en jugar dos competiciones y eso se nota. Esperamos que este partido nos sirva para ser mejores y ser conscientes del nivel al que hay que estar”.

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Por último, habló nuevamente sobre las pérdidas de balón, asegurando que “cometimos muchas no forzadas y eso nos lastró mucho. Es cierto que por nuestro estilo perdemos muchos balones, pero es por el alto ritmo, no en situaciones de primera línea. Hay que trabajar y seguir mejorando”.