Duro correctivo para el Baxi Ferrol (87-50)

Alicia Flórez fue la encargada de romper el partido en el tercer cuarto ISAAC FERRERA

El Baxi Ferrol completa su semana más complicada de la temporada con un duro correctivo frente a un Valencia Basket que despegó a partir del tercer cuarto, en el que consiguió un 16-0 de parcial que rompió el partido y al cuadro de la ciudad naval (87-50).

A pesar de apenas haber tenido descanso y haberse enfrentado a un ‘coco’ como el Olympiacos, el Uni salió a hacer lo que mejor se le da: imprimir un ritmo alto para que las defensas no estén cómodas. Sin embargo, se encontraron con un conjunto ‘taronja’ que no tuvo miedo de entrar en su juego, sino todo lo contrario, también lo buscó, algo que cogió por sorpresa a las ferrolanas. Así, en un abrir y cerrar de ojos, se colocaron con un 10-2 en el que sólo Maggie Doogan había conseguido romper el muro rival.

Las de Lino López prolongaron esa falta de puntería que traían desde Grecia, o eso pareció, puesto que poco a poco, y tras hacer unos pequeños ajustes con la entrada de la segunda unidad, empezó una pequeña remontada con un parcial de 0-4 liderado por Claire Melia y Sydney Shaw. Sin embargo, ese conato de remontada rápidamente se fue debido a un triple de una Alisia Jenkins completamente sola, algo que no gustó al técnico ferrolano (15-6).

Eso sí, se olvidó rápidamente cuando Karolina Šotolová anotó el primer lanzamiento desde la larga distancia al cuarto intento. Esa acción quitó un peso de encima a todas sus compañeras, que redoblaron energías, mientras que el Valencia Basket jugaba con ellas, pues respondían casi de la misma manera gracias a un acierto que fue del 50% en este primer acto. Aun así, el Uni, aunque no estuvo tan inspirado, se fue sólo ocho abajo a un segundo cuarto que comenzó con más fallos por parte de ambos conjuntos.

Pero esa tesitura favorecía un poco más al cuadro local, pues querían practicar un baloncesto de control y castigar más la zona aprovechando su poderío físico. Así llegaron dos canastas de Pueyo y Romero, lo que obligó a López a intervenir. Con todo, esa pausa técnica, donde realizó nuevos ajustes, no funcionó. No por deméritos propios, sino porque Marta Suárez entró en el partido como un ciclón marcando primero un 2+1 y luego un triple, que dejó en agua de borrajas la réplica desde el 6,75 de Doogan.

Esa daga de la jugadora del Valencia fue muy dolorosa, ya que estableció la máxima diferencia del partido e incrementó los malos momentos del Uni (30-15). Pero en esa situación, cuando peor pintaba la cosa, resurgió de sus cenizas como el ave fénix. Se empezó a olvidar del marcador y comenzó a jugar a lo que sabe: apretar en defensa y castigar en ataque. Así, poco a poco, fue limando la diferencia gracias a Tayra Eke y Shaw. Las dos entraron en una pequeña guerra con Takacs-Kiss y Borkowska de la que salieron vencedoras. Aunque la renta apenas decreció cuando se llegó al descanso (37-25), las sensaciones eran completamente distintas.

Momento fatídico

Y así se demostró cuando se reanudó la acción tras el paso por los vestuarios, con un Uni mucho más agresivo y certero, logró reducir la desventaja hasta los nueve puntos (39-30). Y pudieron ser menos, pues Doogan tuvo un triple para dejar todo en un puño, pero el aro escupió un balón que fue a parar a manos de Romero, que no perdonó en el otro lado.

Esa acción de la ‘10’ taronja quitó un peso de encima a sus compañeras. Y ellas, más relajadas, abrieron un parcial de 10-0 que obligó a Lino a parar el partido (49-30). Pero de nada sirvió, pues Alicia Flórez, que también había sido partícipe de esa racha, siguió castigando al conjunto ferrolano. Así, estiró la ventaja hasta poner un +25 que causó el segundo tiempo muerto seguido de un Lino muy enfadado (55-30).

Esta vez sí que logró romper ese 16-0 gracias a un triple de una Galickova que era la más acertada desde la larga distancia. Pero eso fue un espejismo, pues Flórez siguió enrachada –no sólo anotando, sino asistiendo–, y no pudo parar, ni siquiera con la ayuda de Melia, esa avalancha ofensiva de este cuarto fatídico (62-36).

Ya sin nada que perder, el Baxi buscó volver a romper el partido, establecer un ritmo loco para ver si podía maquillar más el resultado. Pero le volvió a salir rana, puesto no contó con otra explosión valenciana, esta vez de una Marta Suárez que no dejó de enchufar y hundir un poco más a su rival, en el que solo Shaw parecía encontrar el camino al aro. Sin embargo, de nada sirvió, pues la renta seguía creciendo ante un Valencia que se divirtió hasta el final para propiciar un duro correctivo a un Uni Ferrol que cerró así su semana más complicada a nivel de resultados.