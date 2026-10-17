Nuevo duelo de altura para el Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol busca su primera victoria fuera de casa Daniel Alexandre

Después del duro golpe sufrido en Grecia frente al Olympiacos, el Baxi Ferrol se tiene que levantar y buscará hacerlo frente a otro ‘coco’, un Valencia Basket que también cuenta con jugadoras de mucho nivel y que está empezando a despegar (12.15 horas, en el Roig Arena).

No será un reto fácil el que tenga el conjunto ferrolano delante, pero si alguien puede con ello es un club que nunca se rinde, dando igual cuáles sean las condiciones. Siempre va a dar un poco más para conseguir todo lo que se proponga. Así lo intenta transmitir un Lino López que comentó que no le preocupa este encuentro demasiado, sino que sólo quiere que “las jugadoras se recuperen, lleguen en buen estado físico y en trabajar para ser mejores. Queremos seguir creciendo como equipo y ese es el objetivo que nos planteamos para Valencia”.

Y es que el cuadro de la ciudad naval ya acumula muchos partidos sin apenas descanso, pues como recordó el técnico “cuesta un poco porque fuimos directamente a Grecia tras el partido que jugamos el domingo contra el Estepona y tuvimos poco margen para prepararlo, para hacer sesiones, para recuperar y evidentemente tenemos que mejorar en muchos aspectos”, indicó y añadió que “lo bueno es que el equipo quiere entrenar, aunque sabemos que las circunstancias cuando juegas en Eurocup no te permiten muchas veces trabajar diferentes situaciones básicas que te gustaría entrenar. Pero lo que es importante es ir creciendo como equipo, ejercitarse cada día y las jugadoras tienen muy buena actitud para ello”.

En este sentido, López también hizo hincapié en que están ayudando a las jugadoras para que esos grandes esfuerzos, que a veces no vienen acompañados de una victoria como ocurrió en Murcia contra el Hozono Global Jairis o contra el Olympiacos en Grecia, no afecten mucho mentalmente. Para el preparador la clave es “trabajar sin importar el resultado. Hay que ser mejor que el rival en todos. Tú tienes que intentar mejorar y creer en lo que estás haciendo y trabajar día a día para conseguirlo. Ahí es donde se ven los equipos. Cuando encadenas derrotas, saber que tienes que seguir trabajando, que tienes que ir mejor, qué es lo que tengo que hacer para ayudar al equipo. Y eso es lo más importante. Ahí es donde se ven las jugadoras que de verdad son profesionales”.

Factor sorpresa

Sin duda, frente al Valencia Basket las jugadoras del Baxi lo van a demostrar. Quieren dejar atrás esa derrota y conseguir un triunfo ante un rival que “es un equipo y que tiene un grandísimo entrenador. Ya han ganado el primer título de la temporada y van a ir a por más. Pero nos tenemos que preocupar más en nosotras y en lo que tenemos que hacer que en nuestro oponente”.

De hecho, Lino no quiso desvelar cuál será su plan de partido, más allá de darlo todo en cada balón y posesión como siempre le ha pedido a sus pupilas. De hecho, comentó que “veré cómo va el partido y ver dónde tenemos más ventajas y dónde no para hacer los quintetos. Lo que sí que queremos tener es un ritmo alto, tanto ofensivo como defensivo y eso también va a ser lo que nos lleve a distintos quintetos y rotaciones”.

Por último, a pesar de acumular muchas pérdidas en los últimos partidos por esa forma de jugar que le costó muchos puntos a su formación, el preparador no se mostró preocupado, sino que “ese estilo de juego que tenemos es lo que nos lleva a cometerlas, pero el equipo tiene una buena eficiencia ofensiva y está trabajando bien en lo que queremos ser como conjunto”. Así, con esas premisas tan claras, el Baxi se planta en Valencia para sumar otra victoria que afiance su confianza.