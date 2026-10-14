Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Tenemos que aprender de este partido y seguir creciendo"

Lino López, durante el encuentro ante el Olympiacos FIBA

Sin excusas ni paños calientes. Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, reconoció claramente la superioridad de un Olympiacos al que considera “un equipo muy superior al nuestro, con jugadores de gran nivel y muy físicas tanto en defensa como en ataque”.

En este sentido, comentó que buscaron la manera de detener ese poderío, pero “no fuimos capaces de defender ni esa capacidad anotadora ni su físico interior. Siempre fuimos a remolque. Además, también nos anotan muchos puntos fáciles al contraataque que tampoco ayuda mucho”.

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Así, explicó que su equipo, a nivel ofensivo, “aunque no estuvimos acertadas, luchamos bien el rebote ofensivo y tuvimos una gran actitud”, dijo antes de añadir que “ante un equipo de este nivel y que aun encima está acertado, te condiciona. Buscamos defender más el interior y cerrarnos, pero lo aprovecharon con lanzamientos exteriores y finalmente acabaron con un cincuenta por ciento de acierto”.

Por último, el preparador ferrolano volvió a reconocer la dificultad de este choque, pero señala que hay olvidarlo cuanto antes, pues “tenemos que aprender de esta derrota y seguir creciendo porque el domingo volvemos a jugar”