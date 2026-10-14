Del Olimpo al Hades: el Baxi Ferrol se hunde en el infierno griego (96-68)

Sandra Martínez trata de recuperar un balón suelto FIBA

Un errático Baxi Ferrol paga muy cara su falta de puntería en el triple –acabó el partido con un 28%– y se hunde en el Hades ante un Olympiacos más certero –metió el 54% desde la larga distancia– que conservó su lugar en el Olimpo y suma su primera victoria en la Eurocup (96-68).

Bajo la atenta mirada de los dioses comenzó el primer partido de la fase de grupos, tanto para el equipo ferrolano como para un griego que se estrenaba en la competición continental –el Uni ya había jugado dos encuentros en la previa–. Como ya habían avisado los dos entrenadores, el choque iba a estar muy igualado y cualquier balón iba a ser una lucha. Pero no sería esta una pugna helena, como podría esperarse, sino triplística, porque fue así, de esa forma, en la que el Uni, por medio de Claire Melia y Sydney Shaw, se presentó en la casa de un Olympiacos que trató de responder de la misma manera con Eleanna Christinaki (5-6).

Los dos conjuntos buscaban defender la zona debido al poderío de sus pívots, y castigar desde la larga distancia en estos primeros compases, pero a pesar de disponer de buenos lanzamientos, los siguientes tiros no encontraron el premio deseado. Por ello, Karolina Šotolová, que no tiene miedo a nada, se lanzó contra las torres griegas y anotó en primera instancia, por lo que decidió volver a intentarlo una segunda vez. En esta ocasión no tuvo tanta fortuna, pues se comió un tapón de Dulcy Falkam. Además, en ataque, también empezó a castigar el aro hasta empatar la contienda (12-12).

Era el ecuador del cuarto y las fuerzas seguían muy igualadas, por lo que ambos técnicos movieron el banquillo para encontrar otras soluciones, pero sólo uno logró su cometido, Ahmed Njoya. Con la entrada de Ewodo y un cambio de sistema, el Olympiacos abrió un parcial de 7-0, que trató de cortar Tayra Eke con dos acciones positivas –una en ataque y otra en defensa–, pero que no fueron suficiente. Aun así, la pívot abrió una nueva vía que explotó, y con éxito, Katerina Galickova, tras una bandeja y un triple, apretó el choque (20-17).

Al abismo

Con todo, ese conato de reacción se difuminó rápidamente. El cuadro griego, impulsado por una especie de poder divino, entró en trance y no falló más y tampoco concedió entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo (29-19). Rompieron, o al menos eso fue lo pareció, esa dinámica Šotolová y Melia con sendas bandejas al contraataque, pero nada más lejos de la realidad, puesto que el Olympiacos siguió anotando con cierta facilidad y puso en el marcador un +14 que no gustó nada a Lino López, que paró el encuentro (37-23).

En esa pausa técnica, el ingeniero sacó la pizarra a pasear para aportar nuevas ideas y aclarar las dudas de sus pupilas. Sin embargo, estas, al igual que los tiros, no pasaron por el aro. Ni siquiera cuando Lady Doogan parecía abrir los cielos con un 2+1 al que le siguieron dos puntos de Eke fue suficiente. Esa falta de puntería, sumada a las pérdidas, terminó condenando a un Baxi que se marchó al descanso perdiendo por 45-28.

Por suerte, todavía quedaba mucho partido por delante y nunca hay que dar por derrotado al Uni, y menos en Europa, donde cuajó grandes remontadas. A pesar de esa creencia, el tercer cuarto comenzó con dos duros golpes al mentón en forma de sendos triples obra de Maly y Lambert.

El equipo ferrolano se tambaleó y aguantó gracias a seis puntos de Doogan, pero llegó otro derechazo, en esta ocasión de Christinaki, que tumbó a su rival. Lino paró el partido para reanimar a las suyas, que estaban sumidas en un KO técnico. Pero ni con esas. De nada sirvieron tampoco los cinco tantos seguidos de la incansable Šotolová.

El Olympiacos siguió golpeando una y otra vez, con una fuerza divina, a un Uni que no daba señales de vida (60-39). Así, recibió un parcial de 14-0 que cortó Doogan con un triple que levantó ligeramente la moral de las suyas, pues a partir de ahí los puntos fueron llegando a cuentagotas hasta el final de un tercer cuarto fatídico (74-46).

Ya sin muchas cosas en juego, más allá del honor, las jugadoras del Baxi buscaron maquillar ese luminoso. Así, tanto Eke como Melia lucharon para enjugar la diferencia con todo. Querían irse con la cabeza alta, pero el Olympiacos tenía otros planes y no dejó de apretar hasta que se consumó el descenso al Hades, el infierno griego, de un Baxi Ferrol que tiene que recuperarse para el choque del domingo en Valencia.