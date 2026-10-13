Una lucha griega para el Baxi Ferrol

Karolina Šotolová cuajó dos grandes actuaciones en la ronda previa de la Eurocup Daniel Alexandre

Por fin se acabó la espera, el Baxi Ferrol volverá a disputar una fase de grupos de la Eurocup por tercer año consecutivo. Después de tener que acudir a la fase previa, para la que originalmente no estaba clasificado, pero la renuncia del Innova-TSN Leganés le permitió ir, el conjunto de la ciudad naval midió sus fuerzas contra el Beroe Stara Zagora y salió victorioso para estar entre los mejores equipos. Ahora, una vez superada esa eliminatoria, se metió en un grupo muy complicado en el que están el CIMSA CBK Mersin (Turquía), Ślęza Wrocław (Polonia) y el Olympiacos SFP (Grecia). Precisamente ante el cuadro griego será contra el que arranque esta nueva andadura continental (18.00 horas, en Eleftheria Moschatou Basketball Arena, TVG2).

Un nuevo camino europeo que comienza contra uno de los grandes rivales que están en liza en esta competición, pero que todavía no acumula tanto ritmo de competición como el Uni. No en vano, el conjunto de la ciudad naval se planta en Grecia tras haber disputado ya cinco partidos oficiales –tres de la Liga Femenina Endesa y dos de la Eurocup–, mientras que su rival apenas disputó dos de la WBL1 Women, la máxima categoría de baloncesto femenino heleno.

Eso sí, en esos dos encuentros la escuadra dirigida por Ahmed Mbombo Njoya consiguió sendas victorias, lo que supone un chute de energía extra para afrontar este desafío al que se tiene que medir. Con todo, el Baxi también llega con un registro muy bueno, pues acumula cuatro triunfos y una sola derrota.

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Aun así, a pesar de esa buena dinámica en la que se encuentra metido, Lino López no se fía nada, pues sabe que en la Eurocup puede pasar cualquier cosa y todos los rivales son muy complicados, especialmente un Olympiacos que “es un grandísimo equipo, construido para intentar pelear por los títulos y con una plantilla de primer nivel. Tiene tres jugadoras con pasado y presente WNB. Su interior Dulcy Fankam, que ya conocemos por su paso por la Liga Española; la base Kyra Lambert, una jugadora con mucha capacidad para generar, y una 4-3 Morgan Maly también jugando esta temporada en WNBA. Son tres deportistas de primer nivel mundial y luego acompañadas por jugadoras de muchísimo nivel”, comentó el preparador.

De igual manera, añadió que “también está la internacional griega Eleanna Christinaki, que es la máxima anotadora del equipo con grandísimos porcentajes, una jugadora que también ya ha jugado en la Liga Española. La campeona de la Liga Francesa, Yohana Ewodo, que también le da mucho físico y mucha capacidad para anotar desde el exterior. Y también una conocida de la Liga Española que jugó el año pasado en Girona, internacional con España, Lola Pendande, que le da ese poder físico acompañado con su interior Fankam, evidentemente un equipo con muchísimo potencial. Además todas sus rotaciones, muchas internacionales con Grecia, internacionales con sus países, y hace que sea una de las mejores plantillas de la competición”, dijo.

Con todo, el entrenador ferrolano confía mucho en sus jugadoras indicando que “venimos con muchísima ilusión. Queremos y tenemos que seguir dando pasos adelante en la construcción del equipo, en conocernos, en seguir mejorando nuestros básicos, y crecer cada día como equipo, disfrutar de estar jugando contra equipos de este potencial e intentar competir lo máximo en cada posesión”.

Debut europeo

Asimismo, el cuadro de la ciudad naval espera hacer valer su experiencia previa en esta competición, pues se enfrenta a un Olympiacos que se estrenará este año por lo que los nervios, a pesar de jugar en casa y ante su gente, le pueden jugar una mala pasada. Sobre esto habló el técnico Ahmed Enjoya, que aseguró que “estamos muy ilusionadas por el inicio de nuestra andadura en la Eurocup. Sabemos que el Baxi Ferrol es un buen equipo español. Esperamos un partido difícil y reñido. La clave será jugar con intensidad, disciplina e inteligencia. Por supuesto, estar unidos como equipo. Queremos controlar todo lo que esté en nuestras manos, darlo todo en cada posesión y mostrar nuestra identidad competitiva”.

Así, añadió que “jugar en el Olympiacos significa mucho. Queremos representar a este club con orgullo, ambición y dedicación. Sabemos que nos queda mucho trabajo por delante, pero estamos preparadas para el reto. Lo daremos todo para entrar en Europa de la mejor manera posible”. Estas palabras también fueron recogidas por su pupila, una Yohanna Ewodo que reconoció que “será un partido difícil. Es nuestro primer encuentro en la Eurocup y nos enfrentamos a un equipo muy bueno. Por lo tanto, debemos afrontar el duelo con mucha intensidad y disciplina. Frente a un equipo así, la clave será, ante todo, contenerlo en defensa y cometer el menor número posible de errores. En ataque, debemos imponer nuestro juego”.

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Sin duda, este primer encuentro para ambas en la fase de grupos de la Eurocup será una prueba de fuego de la que se pueden extraer muchas conclusiones y que contribuyen para marcar el camino que tienen que seguir, especialmente un Baxi Ferrol que espera continuar con su conexión especial en una competición que le ha dejado tan buenos recuerdos en los dos últimos años.