Doogan I, la nueva reina del Baxi Ferrol

Maggie Doogan trata de anotar ante una defensora del Estepona Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol tiene una nueva reina. Una majestad que no sólo rompió el récord de anotación del conjunto de la ciudad naval, sino que también fue escogida como la mejor jugadora de la jornada tres de la Liga Femenina Endesa. Ese honor recae en una Maggie Doogan que hizo vibrar a A Malata y permitió a su equipo remontar al Impulso 360 Estepona.

No en vano, la estadounidense realizó un partido casi redondo, ya que anotó 38 puntos –seis de ocho en triples y seis de seis en tiros libres, capturó seis rebotes, robó un balón y recibió tres faltas, lo que le permitió acumular 40 créditos de valoración. A pesar de esa escandalosa actuación, Doogan se mostró muy tranquila. Nada más acabar el partido se asombró por ser la persona que más puntos había anotado en la historia del Baxi aunque no había superado su récord, que data de principios de este año cuando consiguió 48 puntos contra Davidson en la NCAA Division I mientras defendía los colores de Richmond. Ese 10 de enero, además, estableció la plusmarca de más puntos en un encuentro de A-10 en la historia del baloncesto femenino.

Además, con este MVP, Doogan coge el testigo de Claire Melia y Dalayah Daniels, que el año pasado fueron otras de las jugadoras del Baxi que recibieron este galardón, al tiempo que hubo otras como Clémentine Samson y Karolina Šotolová que formaron parte del mejor quinteto. Eso sí, nadie con tanta valoración como Maggie.

Asimismo, junto a ella también estuvo entre las cinco mejores una vieja conocida de la afición del Uni, una Blanca Millán, ahora en las filas del Azulmarino Palma, que anotó 18 puntos –tres de cuatro en triples–, capturó seis rebotes, dio dos asistencias y recibió seis faltas. De igual manera, por tercera jornada consecutiva estuvo su compañera Klara Holm, que en esta ocasión sumó once tantos, nueve capturas, ocho pases a canasta, un robo y fue objeto de cuatro infracciones. Completaron este quinteto otra integrante del Azulmarino, Kayla Alexander (19 puntos, once rebotes y un robo), y Matilda Ekh, del Durán Maquinaria Ensino (21 puntos, cuatro capturas y una asistencia).

Sin descanso

Con esta última gran actuación, Maggie Doogan parece que le ha cogido la medida a este año al que apenas le restan dos meses y medio para su finalización. Así, tanto ella, como su entrenador Lino López y su afición esperan que continúe con esa inercia positiva y pueda dar muchas más alegrías, empezando mañana en la visita al Olympiacos, un hueso muy duro de roer para este primer partido de la fase de grupos de la Eurocup.

De hecho, tanto Maggie como el resto de sus compañeras apenas tuvieron un descanso tras esa victoria ante el Estepona, pues pocas horas después ya hacían las maletas rumbo a Grecia para comenzar a preparar un choque que se antoja muy complicado, pero en el que lo darán todo para sumar la primera victoria. En este sentido, el técnico ferrolano aseguró que “nos vamos tan pronto para tener dos sesiones allí que nos sirvan para este encuentro”, aunque reconoció que “poco podemos trabajar cuando se encadenan partidos tan seguidos, pero lo daremos todo igual que siempre. Construiremos, corregiremos errores y buscaremos llegar de la mejor manera al choque”, finalizó un Lino López que confía en ganar a un rival muy complicado