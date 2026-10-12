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Baxi Ferrol

Claire Melia se vuelve centenaria en el Baxi Ferrol

La irlandesa es la decimotercera jugadora de la historia del club con más partidos disputados

Redacción Ferrol
12/10/2026 19:25
Claire Melia es la extranjera con más partidos en la historia del Baxi
Claire Melia es la extranjera con más partidos en la historia del Baxi
Jorge Meis
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El encuentro ante el Estepona no sólo supuso un récord para Maggie Doogan, sino que su compañera y capitana también batió otra plusmarca. Y es que Claire Melia cumplió cien partidos como jugadora del Baxi Ferrol, convirtiéndose en la extranjera con más partidos superando a Jenna Allen y la decimotercera de todos los tiempos.

Además del homenaje que recibió en la pista por parte de su afición, la irlandesa demostró sus dotes culinarias al preparar un riquísimo brownie que no dudó en compartir. Esta no es la primera vez que lo hace, pues en las jornadas solidarias para recaudar fondos para la Sociedad Irlandesa del Cáncer o al terminar los entrenamientos da a probar tanto a sus compañeras como al cuerpo técnico y directiva del club algunas de las elaboraciones que hornea.

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