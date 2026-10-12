Claire Melia se vuelve centenaria en el Baxi Ferrol

Claire Melia es la extranjera con más partidos en la historia del Baxi Jorge Meis

El encuentro ante el Estepona no sólo supuso un récord para Maggie Doogan, sino que su compañera y capitana también batió otra plusmarca. Y es que Claire Melia cumplió cien partidos como jugadora del Baxi Ferrol, convirtiéndose en la extranjera con más partidos superando a Jenna Allen y la decimotercera de todos los tiempos.

Además del homenaje que recibió en la pista por parte de su afición, la irlandesa demostró sus dotes culinarias al preparar un riquísimo brownie que no dudó en compartir. Esta no es la primera vez que lo hace, pues en las jornadas solidarias para recaudar fondos para la Sociedad Irlandesa del Cáncer o al terminar los entrenamientos da a probar tanto a sus compañeras como al cuerpo técnico y directiva del club algunas de las elaboraciones que hornea.