Maggie Doogan muda de piel en el Baxi Ferrol para convertirse en su "record woman"

Sus 38 puntos le dan la corona de máxima anotadora local durante un partido Daniel Alexandre

En su primera experiencia como profesional, Maggie Doogan –2004– ya ha pasado a formar parte de la historia del Baxi Ferrol. La estadounidense, con sus 38 puntos, se ha convertido en la jugadora del grupo ferrolano que más ha anotado en un partido, 38 puntos. Si bien, su récord personal está en diez más, 48, firmados no hace mucho, a principios de este año en la NCAA Division I.

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“Me tiro se sintió genial y eso es bueno”, señalaba Doogan, añadiendo que “nos atascamos en la primera mitad, pero en la segunda encontramos nuestro ritmo ofensivo”. La del Baxi alabó el trabajo de sus compañeras en bloqueo para permitirle tirar, y encestar, destacando el dominio “en rebotes ofensivos en la segunda parte, lo que me permitió anotar muchos triples”.

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Y si bien normalmente Doogan confiesa tomarse su tiempo “para ver cómo me marca la defensa y cómo puedo conseguir tiros”, el domingo todo entraba y la norteamericana se lanzó a la piscina. “Una vez que veo que entran los primeros tiros, me motiva”, añadía la gran protagonista en una A Malata que la aplaudió y ovacionó hasta el final.