Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Cuando encadenas parciales negativos, lo importante es que sigas creyendo"

Baxi Ferrol contra Estepona Daniel Alexandre

Defensa y Maggie Doogan. Esas fueron las claves, especialmente la primera, para Lino López del triunfo con remontada de las suyas ante el Estepona. Y eso que, como bien señaló el preparador “en la primera parte el ataque ganó a las defensas. Sobre todo Moore al al poste nos generó muchas ventajas. En la segunda estuvimos muchísimo mejor. Mucho más duras en contacto, en el bloqueo. Tanto Tyra como Claire estuvieron muy bien en su defensa”.

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Una circunstancias que desbarató el juego interior visitante y “nos permitió ajustar. Y a partir de ahí, darle la vuelta y llevar la iniciativa”, añade López. El Baxi se sobrepuso a parciales muy negativos como pudo ser un 0-15 pero, como bien añadía el técnico “lo importante es que sigas en partido, que sigas creyendo en lo que estás haciendo”.

Las suyas lo hicieron y asimismo aprovecharon el brazo mágico de Doogan. “Estoy muy contento con su trabajo, porque es la que más trabaja, la que más entrena, la que viene más a los voluntarios, la que más tira... siempre muy receptiva a las correcciones. Y tener una persona así contagia”, sentenciaba.