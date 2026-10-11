Lady Doogan corona al Baxi Ferrol en su batalla ante el Estepona (84-72)

Doogan, durante el que fue su partido en A Malata Daniel Alexandre

La nueva fiesta del baloncesto en A Malata fue otro domingo de máximo nivel en la pista ferrolana. Con un Baxi casi todavía con olor murciano tras su duelo ante el Jairis y con un Estepona con el que llegaron a Ferrol dos viejas conocidas de la afición local, Alba Sánchez-Ramos y Rachel Howard. Un duelo que abrió Shaw bajo el aro y con las visitantes buscando sus opciones con juego exterior, merced a la férrea defensa impuesta por las de Lino López, que obligaba a las andaluzas a buscar esas soluciones.

Y mientras el Baxi encontraba pasillo hasta el aro, su rival se centraba en intentos en esta línea de tres, infructuosos en los primeros minutos, en los que las ferrolanas se pusieron por delante 11-4 gracias a un triple de Melia sobre la bocina de posesión. Entraba Alba Sánchez-Ramos entre aplausos de su exafición, en un grupo en el que Moore comenzó a hacer su granero particular. Y con él, su equipo fue llenando su casillero de puntos.

La propia Moore puso el empate de nuevo en el marcador de A Malata (11-11), con un electrónico que ahora crecía para las visitante. Encontró el Estepona el premio a la insistencia desde la línea de tres con Rachel Howard en el quinto de sus intentos, al que siguió el acierto de Sánchez-Ramos y Moore para hacer la máxima del partido. Las visitantes, con el 11-19, habían plantado un parcial de 0-15, suficiente para que López pidiese su primer tiempo muerto.

Una pausa y toque que surtieron efecto al instante, con Doogan anotando también desde la línea de 6,75 metros y Castedo poco después. Un nuevo despertar ferrolano con el que se llegó al 19-25 para finalizar el primer cuarto. Con la norteamericana todavía con el brazo caliente comenzó el segundo parcial, con las del ingeniero López ya pegadas al retrovisor visitante (22-23). Hubo que esperar a este inicio de segundo cuarto para ver la primera falta de un Estepona que si bien previamente no rehuía contactos, estos no eran penalizados.

El Estepona volvió a saltar en el trampolín en el que había convertido el parqué de A Malata para colocar otra vez ese +8 en el marcador y forzar otro tiempo muerto de Lino López (22-30). Una diferencia que llegó hasta los diez, con una Moore que llegaba a los dieciséis puntos gracias a un triple (25-35).

Los tiros libres y la actuación de Tyra Eke bajo aro aliviaron un tanto la situación del Baxi Ferrol, situándose cinco abajo a poco más de minuto y medio para llegar al descanso. Ese 33-38 fue suficiente para que el técnico visitante solicitase una pausa para dejar de ver al Baxi por el citado retrovisor. Un parón que también le valió a las ferrolanas, con Priede y un celebrado triple de Galickova para irse a los vestuarios sólo dos abajo (38-40)

Todo OK

Con una A Malata empujando a las suyas, parece que ese calor también lo sintieron su ex, Sánchez-Ramos y Rachel Howard que con sendos triples mantenían al Estepona por delante, permitiéndole jugar con esa renta. Los tiros libres mantuvieron al Baxi un tanto en el partido, pero las ferrolanas veían como su rival aprovechaba sus errores en rápidas y solitarias contras.

La propia Howard hacía el 44-52 con el que López solicitaba otro tiempo muerto, poco después de que Claire Melia se retirase de la pista con unos gestos con los que parecía complicado su regreso. Las ferrolanas no le perdían la cara al partido y Tyra con su ya clásico tiro bajo aro abrió el camino a una Doogan que se echó el equipo a su espalda y comenzó una posible remontada.

La norteamericana con ocho puntos consecutivos –que bien podían haber sido más por su insistencia– insuflaba aire a las suyas y a toda A Malata (55-56), quitándoselo a un Estepona que comenzaba a hundirse en el lodo ferrolano. Un barrizal al que echaba agua, una y otra vez, Doogan.

Un tiro libre de Galickova igualó, una vez más, el duelo (56-56) y la norteamericana se acercaba peligrosamente a la treintena (27) de puntos con una nueva canasta con la que puso por delante a las suyas. El Estepona tranquilizó ánimos con Gretter y el último cuarto arrancó 58-58.

Los nervios parecían convertirse en la sexta jugadora visitante, con errores no forzados y posesiones finalizadas sin éxito, mientras el Baxi mostraba más cabeza fría. Eke y una decidida Shaw, con otro acertado triple, volvieron a darle la vuelta a la tortilla (63-61).

Retornó Clarie a pista y el Baxi se encomendó al habla inglesa, si bien esta ocasión a Lady Doogan. La estadounidense encasquetó dos triples consecutivos (69-63) para superar la treintena de puntos (33), con Howard maquillando el de las suyas. Pero el Baxi llenaba la piscina y eran ellas las que tenían el flotador. Belosevic cogía el rebote y anotaba otra vez una Doogan a la que le habían salido agallas. Era la máxima en A Malata, un +10 que siguió engordando hasta los doce finales, fruto de un nuevo revolverse de Belosevic (84-72).

Una celebrada victoria, otro triunfo épico y con remontada para celebrar, como se merece, el centenar de duelo de la capitana de la formación ferrolana, Claire Melia.