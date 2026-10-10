Segundo plato liguero para el Baxi Ferrol de nuevo sobre el mantel de A Malata

Eke se encuentra recuperándose de un proceso gripal Jorge Meis

El Baxi Ferrol vuelve a casa tras una primera jornada intersemanal que llevó a las de Lino López a unas tierras murcianas en las que el conjunto ferrolano cosechó su primer traspié de la campaña cayendo contra el Jairis. Un maratón de partidos en los que, el igual que en las dos últimas campañas, la competición liguera se adereza con una Eurocup a la que volverán a hacer frente el próximo miércoles con un nuevo desplazamiento a tierras griegas.

Pero antes de este plato principal continental el Baxi Ferrol tiene la oportunidad de seguir sumando victorias en la competición doméstica, esta vez como local el domingo y ante un Estepona–18.00 horas, A Malata– que si bien en liga ha seguido el mismo camino que las ferrolanas, no lo hizo en una Eurocup de la que quedaron apeadas en esa fase previa superada por las de López.

“Es un equipo similar al Jairis. Tiene dos jugadoras por posición y un potencial alto ofensivamente”, analiza el preparador local, señalando también su potencial económico. “Tiene uno de los presupuestos para pelear por playoff, por todo. Fue un palo no clasificarse para la Eurocup pero es un equipo con gran potencial”, añade López.

Y al igual que frente a su último rival, el plan del Baxi es poner sobre la pista todo su trabajo en defensa y además lo hará, de nuevo, arropado por una A Malata que, especialmente en momentos de flaqueza, aúpa a las suyas a cotas más altas.

Ausencias y presencias

Un encuentro correspondiente a la tercera jornada liguera de la Liga Femenina Endesa a la que, fruto de este apretado calendario, el equipo ferrolano llega con lo justo en lo que a trabajo en pista se refiere, tras las correspondientes sesiones de recuperación y análisis del encuentro disputado en Alcantarilla.

Un encuentro tras el que, si bien no pudo traerse el triunfo a Ferrol, tras un tercer cuarto clave para este traspié “no nos fuimos, seguimos trabajando”. Y así lo demostraron en un último cuarto que, aunque sin recompensa en el marcador final, se anotaron (17-21).

“Eso es importante. Siempre les digo que tenemos que trabajar para ser mejores. Ser mejores al final del partido como equipo y por eso también estoy contento”, añadía el ingeniero López. Ahora, las suyas se preparan para una nueva batalla a la que Tyra Eke llegará todavía tocada de un proceso gripal que ya comenzó en Murcia y con problemas en una mano. Unos algodones sobre los que también sigue reposando la irlandesa Claire Melia, así que “vamos a ver su evolución”, apunta López