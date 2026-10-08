El Baxi Ferrol vacía su depósito ante un Jairis con mucho más combustible (74-61)

Sotolova, durante el encuentro disputado en la cancha murciana Cedida

La velocidad con la que comenzó el primer encuentro intersemanal para Jairis y Baxi Ferrol no se correspondía con el horario nocturno en el que este segundo duelo liguero había sido programado. No parecía pesar el día ni para locales ni para visitantes en un duelo cuyo primer cuarto fue un visto y no visto, a un ritmo frenético y con un acierto desde la línea de tres en la que cimentó el conjunto anfitrión su renta al finalizar estos primeros diez minutos.

Alarcón avisó nada más comenzar esta guerra de que su equipo había construido un puente entre la línea exterior y la canasta. Un camino que asimismo conoce bien el Baxi, y así lo demostró Sotolova. Pero la autopista de las murcianas estaba, en este arranque, mejor asfaltada con Hobbs anotando dos triples consecutivos a los que volvía a responder el grupo ferrolano con Castedo.

La velocidad en el juego obligaba a decisiones rápidas que en esta ocasión estaban acompañadas con más acierto local, pero con el grupo visitante pegado con velcro. Cambiaba Lino a sus casi todo su quinteto mediado este parcial, y a pesar de los nuevos triples de Alcarón y Hobbs, la llegada de Claire Melia y Galickova permitió al Baxi igualar, por primera vez, el duelo (19-19) a poco menos de dos minutos para el final de este cuarto relámpago. Un empate que se encargó de deshacer Hill y, en esta recta final, los primeros tiros libres anotados por Bessoir (23-19).

Siguieron las carreras, siguió el si parpadeas te lo pierdes en prácticamente todo el segundo cuarto. Seguía el grupo de López muy cerca del parachoques local que, viendo que no conseguía separarse más de su rival, decidió parar el partido tras una canasta de Galickova que rompía una sequía de casi dos minutos sin cambiar ni uno ni otro marcador.

Una pausa en la que Hobbs pareció recargar batería en el banquillo, ya que suyas fueron las tres canastas siguientes del Hozono Global Jairis, con Alarcón poniendo la mayor diferencia hasta el momento en el marcador (35-29). La falta de puntería esquivaba a la norteamericana que ahuecaba los cojines del trono que se estaba construendo en el Fausto Vicent cerrando esta primera mitad 37-29 y 17 puntos en su casillero. Si bien la pregunta era lógica, ¿hasta cuándo se aguantaría ese ritmo en tierras murcianas?

Sin gasolina

Una segunda parte que comenzó con cierto retraso debido a la indisposición de una persona en el público, a la que asistieron los servicios médicos. Y lo hizo con un Jairis que mantenía ritmo y acierto alcanzando el +12 (43-31)con una Ayuso, que si bien no destacaba en la anotación, sí con sus asistencias. El Baxi tenía que salir de la tela de araña que le había ido tejiendo el grupo murciano y su reacción comenzó con Sotolova, con cinco puntos y Eke, pera firmar un 0-7 que volvía a meter a las ferrolanas en la pelea.

Llegaron los primeros tiros libres para el Baxi, con Doogan como ejecutora, pero los contraataques de Hobbs y Hil volvieron a poner el +12. Y el Jairis siguió abonando el duelo para sumar su primer triunfo. Lo hizo también apoyado por la falta de acierto de las de Lino López que finalizó este cuarto con un 20-11, con triples que escupía el aro y rebotes ofensivos que no subían al marcador.

Con el 57-40 comenzaron los últimos diez minutos, con el Baxi buscando de nuevo su juego. Encontró un pequeño camino Sydney Shaw con un triple para mostrar que el Baxi seguía en pista. Pero también lo estaba, y con una marcha más y la mirilla más afinada, el Jairis delante de su afición. Bessoir en solitario y con un triple, junto con el gancho de Alba Prieto volvieron a colocar otra máxima diferencia en el luminoso (64-43).

Movía Lino piezas en la pista de Alcantirlla y los cambios se transformaban en el triple de Melia tras un robo. No quería sustos el técnico anfitrión Bernat Canut, que paraba el partido en cuanto el balón entraba en el aro (.64-46). Pero desafortunadamente, el Baxi no tuvo ni hueco ni oportunidad para esa remontada que sí que protagonizó en el primer partido de liga.

Con el encuentro muy controlado por parte del Jairis, que se dedicaba a manejar su renta, el 2-1 de Belosevic, la insistencia de Eke bajo aro o el triple de Galickova, con Castedo uniéndose al pico y pala ferrolano, llevaron a Canut a pedir otro tiempo muerto a falta de poco más de minutos (70-56).

La suerte estaba echada, pero el Baxi hizo gala de su resistencia y su capacidad de lucha, personificado en un último triple de Castedo para dejar el marcador final de 74-61 en un encuentro en el que fueron las ferrolanas a las que antes se les acabó la gasolina.