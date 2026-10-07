El Baxi Ferrol, a Murcia sin golpes ni cansancio tras empezar ganando

Shaw sufrió una caída que le impidió participar en dos entrenamientos Jorge Meis

El calendario del Baxi Ferrol no entiende de cansancio, de pausas ni de molestias. La formación de Lino López afronta su primera jornada intersemanal el jueves tras estrenarse en la Liga Femenina Endesa el pasado domingo con una victoria que, por lo sufrida y trabajada, podía tener un valor superior al de lo habitual.

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Las ferrolanas se cruzan España para visitar al Hozono Global Jairis de Alcantarilla –21.00 horas, Fausto Vicent–, un rival que, por contra, viene de ceder en su estreno competitivo. Eso sí, si al Baxi le salió cara en A Malata, a las murcianas les tocó, en ese bambolear de la moneda, la cruz ante el Leganés, cediendo por sólo tres puntos.

Las ferrolanas siguen su camino de comenzar ganando en sus estrenos lo que, como bien apunta el ingeniero Lino López “ayuda al trabajo diario, a la confianza de las jugadoras, sobre todo a las que debutan en una competición profesional. Los golpes duelen menos, el cansancio se pasa antes”.

Un segundo encuentro y un primer desplazamiento para el que López podrá contar con todas sus jugadoras disponibles tras la recuperación de Sandra Martínez, si bien Sydney Shaw sufrió una caída que le hizo “perder dos sesiones. pero hoy ya hizo parte de la tarea”. Descartada la rotura tras realizársele una radiografía y ver que “parece que no tiene nada mal, vamos a ver cómo evoluciona”, añade el preparador.

Velocidad y continuidad

Enfrente tendrán un equipo que, al igual que ellas, gusta del juego rápido, de correr y que desarrolla partidos muy corales, con todos sus nombres a tener en cuenta. “El Jairis siempre pelea cada partido, está muy bien entrenado. Mantiene el bloque de la temporada pasada con seis jugadoras y la continuidad del cuerpo técnico”, analiza el entrenador local, que alaba el talento de su rival “sus capacidades para anotar y generar en todas las posiciones”. Ayuso, Alarcón, Hill, Sandra, Alba Prieto, Massey... una lista de nombres a tener en cuenta para el entrenador “con mucha calidad y que tienes que defender como bloque”.

López conoce a su rival, aunque lo primordial para el preparador es “nosotras a seguir trabajando en ser un equipo, cómo queremos jugar, defender y nuestros básico de inicio, seguir creciendo, ser mejores. Sin pensar mucho en el rival”. Un adversario, en esta ocasión, muy similar a ellas para un encuentro, de nuevo, de mucha emoción.