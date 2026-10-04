Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Sin el calor de A Malata sería imposible remontar el partido"

López aplaudió el trabajo de las suyas para mantener su identidad Jorge Meis

En Eurocup o en Liga Femenina. El Baxi no pierde su esencia y así lo demostró esta semana en los dos duelos disputados en A Malata y que en ambos casos terminaron con victoria. La última, mucho más igualada ante un Araski contra el que abrió su cuenta liguera en un partido que el preparador Lino López vio como “el típico partido de inicio, con muchos altibajos, cambios de marcador, inercias positivas, negativas y muchas pérdidas, muchas veces no forzadas”.

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Un vaivén que llegó a su punto álgido a poco más de dos minutos para el final del duelo y en los que, una vez más, el ejército de López siguió avanzando hacia la victoria. “El equipo siguió trabajando, creyendo, defendiendo y peleando cada balón”, señalaba el entrenador, “fuimos capaces de darle la vuelta de una forma muy valiosa y en esos momentos tengo que agradecer al público de A Malata”.

Y es que para el preparador gran parte de la remontada de su formación corresponde a los ánimos recibidos por parte de la grada ferrolana. “Estoy seguro de que en otras circunstancias, si no estuviésemos aquí y no sintiésemos ese calor del público, ese aliento cuando metimos ahí un triple, sería imposible remontar este partido”, sentenciaba. Un empuje en buenos y malos momentos, como apunta y que para López “hace que la jugadora no piense en el error, sino en seguir trabajando y en eso nuestro público es el mejor”.

Una recta final en la que el Baxi pasó del 71-77 al 82-77 y en la que con “varias rotaciones para, con más pequeñas, intentar correr más. Ahí estuvimos acertadas en algún tiro por dentro de Maggie. Y esa es nuestra identidad, de correr, tirar y no podíamos dejar de hacerlo”, señalaba. Si bien, más allá de estos cambios tácticos, el entrenador incidía en que “fueron más las ganas del equipo de seguir creyendo en lo que estábamos haciendo y seguir trabajando”.

Unos conceptos básicos que el equipo, como añadía López, ya maneja y “hoy hemos anotado muchos puntos rápidos, incluso después de canasta. Es un poco la idea de juego que tenemos”. Y en esta ocasión se pasó de ese pensamiento a la victoria, la primera de muchas en casa.