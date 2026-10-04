Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Sin el calor de A Malata sería imposible remontar el partido"

Los ánimos del público, las ganas y la confianza de la suyas, claves del primer triunfo liguero

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
04/10/2026 21:19
Baloncesto. Baxi Ferrol-Araski. A Malata
López aplaudió el trabajo de las suyas para mantener su identidad 
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En Eurocup o en Liga Femenina. El Baxi no pierde su esencia y así lo demostró esta semana en los dos duelos disputados en A Malata y que en ambos casos terminaron con victoria. La última, mucho más igualada ante un Araski contra el que abrió su cuenta liguera en un partido que el preparador Lino López vio como “el típico partido de inicio, con muchos altibajos, cambios de marcador, inercias positivas, negativas y muchas pérdidas, muchas veces no forzadas”.

Shaw volando en A Malata

El Baxi Ferrol también sabe ganar en su debut en Liga Femenina

Más información

Un vaivén que llegó a su punto álgido a poco más de dos minutos para el final del duelo y en los que, una vez más, el ejército de López siguió avanzando hacia la victoria. “El equipo siguió trabajando, creyendo, defendiendo y peleando cada balón”, señalaba el entrenador, “fuimos capaces de darle la vuelta de una forma muy valiosa y en esos momentos tengo que agradecer al público de A Malata”.

Y es que para el preparador gran parte de la remontada de su formación corresponde a los ánimos recibidos por parte de la grada ferrolana. “Estoy seguro de que en otras circunstancias, si no estuviésemos aquí y no sintiésemos ese calor del público, ese aliento cuando metimos ahí un triple, sería imposible remontar este partido”, sentenciaba. Un empuje en buenos y malos momentos, como apunta y que para López “hace que la jugadora no piense en el error, sino en seguir trabajando y en eso nuestro público es el mejor”.

Una recta final en la que el Baxi pasó del 71-77 al 82-77 y en la que con “varias rotaciones para, con más pequeñas, intentar correr más. Ahí estuvimos acertadas en algún tiro por dentro de Maggie. Y esa es nuestra identidad, de correr, tirar y no podíamos dejar de hacerlo”, señalaba. Si bien, más allá de estos cambios tácticos, el entrenador incidía en que “fueron más las ganas del equipo de seguir creyendo en lo que estábamos haciendo y seguir trabajando”.

Unos conceptos básicos que el equipo, como añadía López, ya maneja y “hoy hemos anotado muchos puntos rápidos, incluso después de canasta. Es un poco la idea de juego que tenemos”. Y en esta ocasión se pasó de ese pensamiento a la victoria, la primera de muchas en casa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620