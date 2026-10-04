El Baxi Ferrol también sabe ganar en su debut en Liga Femenina

El acierto de Doogan fue clave en la recta final Jorge Meis

Todavía se podían sentir en A Malata los restos de la celebración del nuevo pase del Baxi Ferrol a la fase final de la Eurocup. Un ambiente festivo que se mantuvo en el estreno de las de Lino López en casa ante un Araski, al igual que la formación ferrolana, muy renovada.

Unos primeros minutos en los que Tyra Eke se erigió como uno de los pilares en los que el Baxi se apoyó para cimentar la que podía ser su primer triunfo en la competición doméstica. Suya fue tanto la primera como la última canasta de este cuarto, abriendo el marcador tras una gran jugada de equipo, en la que tras mover con calma el balón, Castedo se la devolvió a su compañera para hacer la primera.

Mientras, el Araski lo intentaba desde la línea de tres sin éxito. Con el 4-0 y casi tres minutos después, las vascas abrieron su marcador, quitando un invisible tapón que parecía haberlas acompañado durante el arranque del duelo. El Araski pisó el acelerador para, a pesar de los intentos de Doogan o Belosevic, darle la vuelta al marcador, encabezadas por Julieta Mungo, con un triple fantasma y con otro que sí que fue. Lahtinen completó este camino, superando una dura defensa ferrolana con Priede intentando evitar un triple que subió al marcador, con la finlandesa culminando la remontada (13-14).

El Araski aprovechó esta buena racha para poner tierra de por medio, con Dudasova en esta ocasión siendo la encargada de un mayor acierto de las suyas. En ningún caso el Baxi le perdió la cara al partido ni los nervios. Y es que si Melia no conseguía zafarse de su par, ahí estaba Doogan para recoger el testigo, al igual que Sotolova. Y en esta recta final, la estrella de Eke volvió a brillar con mayor intensidad.

Lo hizo para recoger sendos rebotes con finalización de Show y de ella misma para cerrar ya, a sólo un punto, el primer cuarto (21-22). El Araski de Made mantuvo esa pequeña renta en el inicio del segundo cuarto, pero ahí llegó primero Galickova bajo aro y luego Eke, para estirar ahora el chicle para el lado ferrolano (27-26). El guion cambió y el Baxi se vestía ahora de “remontador” con Shaw y Melia tirando del trineo. Pero tampoco las locales consiguieron esa renta amplia y más cómoda que sus rivales.

De hecho, Piera volvió a poner el empate (39-39) y el triple de Stanacev hacía que la balanza volviese a pesar más en el lado vasco cuando se entraba en el último minuto. Unos segundos finales en los Doogan, sola bajo el aro tras la asistencia de Castedo, colocaba el 43-42 para el descanso con una segunda parte con todo por decidir y sin dominador claro en A Malata.

Espectáculo en defensa

Tras un descanso que se hizo más largo de lo habitual por la emoción del duelo, el encuentro se retomó con un parcial en el que las defensas tomaron el control. Y también en sus primeros compases el juego exterior, con cinco triples a repartir entre locales y visitantes, con Shaw y dos de Doogan haciendo bueno el tiempo muerto solicitado por Lino para mediado el cuarto seguir con ese tira y afloja en A Malata (52-51).

La retaguardia ferrolana se ponía la coraza, con tapones como el protagonizado por Shaw. Galickova y una reconvertida en lagartija Priede, revolvidéndose para anotar el 56-53, mantenían al Baxi en cabeza...hasta el tiro de tres de Piera (56-58). Un tiro libre de Doogan y. de nuevo, una sólida defensa ferrolana pusieron el lazo al tercer cuarto (57-58).

El Baxi salió decidió a dejar de sentir el aliento del Arraski y lo consiguió durante unos minutos con los cinco puntos de Shaw (62-58). Pero tampoco fue en esta ocasión cuando las de López dejaban atrás a las vascas. Con Mungo y Higgins reenganchando a las suyas, las igualadas se iban alternando, hasta el triple de Julieta y el consiguiente tiempo muerto del Araski (66-69) a falta de 4:45.

Los ataques no le salían al Baxi, aunque afortunadamente al Araski tampoco, si bien sí que se mostraba más acertado que las ferrolanas. Lo intentaban ambas formaciones de nuevo desde la línea de tres y con ese juego exterior ahora sí ya más efectivo por parte de ambos.

Un primero de Doogan con una Galickova que se “celó” de su compañera avisaban que en absoluto el partido estaba finiquitado. De hecho, la propia Doogan hacía el 76-77 a falta de poco más de un minuto. Un primer partido de liga a decidirse en 61 segundos. Made paró el choque, pero la moneda cayó para el Baxi, al grito de ¡Esto es Ferrol!

El trébol de Irlanda, Clarie Melia se guisó un rebote y una canasta que daba ventaja a las suyas fa falta de sólo 30 segundos (78-77). Y tirando de estrategia y cabeza fría, el Baxi salió a jugar para ganar. Una falta señalada sobre Sotolova, con sus dos acertados tiros libres, acercaba de nuevo al Baxi a ese tradicional triunfo en primera jornada. El tiempo muerto del Araski para preparar su última jugada no dio resultado, con el triple intentado por Mungo rebotando en el aro.

Hasta el último segundo duró la emoción en A Malata, con los colegiados revisando una posible falta sobre Galickova. La checa lanzó esos tiros libres tras una larga deliberación, acertó y cerró el que fue el segundo triunfo del conjunto ferrolano en su casa (82-77), delante de su afición, en una semana, con el "Sweet Caroline" sonando entre palmas para abrir la Liga Femenina ganando y, un año más, peleando.