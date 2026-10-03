A Malata al cuadrado para la gran semana de estrenos del Baxi Ferrol

Sydney Shaw, durante el encuentro de Eurocup Jorge Meis

El Baxi Ferrol se cambia de indumentaria en la misma semana, pero no de estancia. El calendario de competición ha querido, echando una mano al equipo, que tanto su debut como local en Eurocup como en la Liga Femenina Endesa tengan lugar en la misma semana.

El regreso del mejor baloncesto a la ciudad naval tiene lugar en cuatro días y si abriendo octubre el Beroe Stara Zagora búlgaro fue el primer rival en pisar A Malata, el domingo será el turno para un viejo conocido por el conjunto local y en la competición nacional, el Araski –18.00 horas–.

El equipo, que una campaña más cuenta con Made Urieta como entrenadora vuelve a Ferrol, si bien ahora para comenzar a andar un camino en Liga Femenina que prácticamente selló en su última visita al pabellón local –ganó a las de López 86-66 en la penúltima jornada liguera–. Una visita que tuvo lugar a mediados del pasado mes de abril, sucediéndose seis meses en los que tanto locales como visitantes han cambiado prácticamente todos sus rostros.

De ese último duelo con triunfo vasco sólo quedan Brotóns, Sanz y Lahtinen –en el equipo de Vitoria ya no está la ex del Baxi Noa Morro, que ha cruzado el charco a Estados Unidos–, mientras que en el conjunto ferrolano esta permanencia también tiene tres nombres, los de Gala Mestres, Šotolová –que precisamente figura entre las candidatas a MVP de esta recién finalizada fase clasificatoria– y Claire Melia.

Será un encuentro completamente diferente al citado de abril, tanto por jugadoras como por momentos de la competición, con dos conjuntos totalmente reconstruidos para, al igual que en ejercicios anteriores, buscar la permanencia en la categoría como primer objetivo.

Anotar y trabajar

“El Araski es un equipo potente”, señalaba el preparador Lino López ya con el grupo vasco como su siguiente rival a batir tras ganar al Beroe en la previa continental. “Siempre compite muy bien, esta muy bien entrenado por Made”, apuntaba el técnico.

El grupo ferrolano afronta su tercer duelo en esta campaña para abrir una competición doméstica que, por tercer año consecutivo, tendrá que compatibilizar con la Eurocup, con el regreso asimismo de esas dobles jornadas por semana, aunque en esta ocasión no haya desplazamientos de por medio. Un encuentro en el que el Baxi, sin duda, llegará tras haber trabajado en esos deberes que López apuntaba tras el citado encuentro de vuelta ante las búlgaras, como la gestión de faltas.

Un aspecto que se verá en la tarde de hoy en la que asimismo puede repetirse esa conexión checa que le dio al grupo ferrolano casi 30 puntos en este último partido en casa. Si bien, y como bien señaló el técnico, ese aspecto no le preocupa ya que “lo importante es que esa jugadora que no anota ese día siga trabajando para el equipo, pues al otro día estará otra acertada o será otro tipo de juego”, decía López, “lo importante es que todo el equipo asuma que no tiene que anotar una jugadora o tirarse 20 tiros”.

Un juego coral que se une a esa intensidad y valentía que López pide a las suyas, tanto en Eurocup como en una Liga Femenina Endesa que hoy sube su telón, de momento, en A Malata, a la espera de en unas semanas llevar a cabo la mudanza a Punta Arnela. Mientras tanto, el Araski espera en A Malata, con el Hozono Global Jairis siendo la próxima semana el primer desplazamiento liguero de las de Lino López.