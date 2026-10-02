El Baxi Ferrol saca a la venta nuevos abonos para la Eurocup

La aficón del Baxi Ferrol, en el partido ante el Beroe Stara Zagora Jorge Meis

Después de celebrar tanto en la pista como en la grada el pase al cuadro principal de la Eurocup, el Baxi Ferrol no quiso pasar la ocasión para agradecer a su afición la entrega mostrada ante el Beroe Stara Zagora y lanzó inmediatamente la campaña de abonados para los tres encuentros que disputará en casa durante la fase de grupos.

Y es que el conjunto de la ciudad naval quiere volver a convertir A Malata en un fortín y poder disfrutar otra vez de su magia en esta competición europea que tan buenos recuerdos le ha dejado en los dos últimos años. Además, en esta ocasión, en esta primera toma de contacto el cuadro entrenado por Lino López se medirá a tres grandísimos rivales como son el CIMSA CBK Mersin (Turquía), Olympiacos SFP (Grecia) y Ślęza Wrocław (Polonia).

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Aprovechando esa tesitura, el club lanzó una microcampaña hasta el 20 de octubre que estará únicamente dedicada a los abonados, que tendrán su sitio reservado hasta el 10 de octubre. El precio de estos nuevos carnets será de 25 euros para los adultos y de doce para los niños. Asimismo, el Baxi remarcó que también se podrá acceder a los partidos adquiriendo unas entradas que ya están a la venta. Para los socios menores de dieciocho años costarán cinco euros y diez para los mayores, mientras que los no socios deberán pagar nueve y dieciséis, respectivamente.

Además, incluyeron como novedad que los universitarios tendrán la localidad a un precio reducido, pues sólo costará nueve euros. Eso sí, sólo la pueden adquirir de manera presencial, ya que tiene que presentar su carnet universitario, mientras que el resto lo pueden hacer a través de la web. En principio, los boletos se podrán adquirir en los asientos que no estén reservados a los socios, mientras que a partir del 11, fecha en la que terminó la reserva, se podrá acceder al resto de butacas.

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Respecto a los encuentros, el equipo comenzará su andadura el 14 de octubre contra el Olympiacos (18.00), mientras que una semana después recibirá al campeón del año pasado, el Mersin, en A Malata a las 20.15. El Uni cerrará la primera vuelta el miércoles 28 de octubre visitando al Ślęza Wrocław (18.30).

El segundo encuentro que el Baxi disputará en casa será el martes 3 de noviembre, también a las 20.15, frente al Olympiacos. El penúltimo encuentro será el 26 de noviembre en Turquía (18.00), mientras que cerrará la fase de grupos el miércoles 2 de diciembre, a las 20.15 horas, contra el Ślęza Wrocław. Ese día esperan estar celebrando el pase de ronda y seguir disfrutando de una competición que tan buenas alegrías le ha dado.