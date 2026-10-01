Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Nos vamos de aquí siendo un mejor equipo"

López, en el duelo en A Malata Jorge Meis

El Baxi Ferrol confirmó su presencia en una nueva Eurocup tras un encuentro de vuelta ante el Beroe en el que, como se vio en la pista de A Malata y lo corroboró el técnico, “siempre hemos llevado la iniciativa del partido. El inicio es muy bueno y buscando las ventajas que teníamos en el interior, incluso con exteriores, ellas se ponen en zona y eso hace que tengamos mucho tiro de tres”, señalaba el preparador Lino López tras la clasificación de las suyas para el cuadro principal de este torneo continental.

Un triunfo cómodo a pesar de un porcentaje de acierto si bien no muy elevado, como apunta el propio entrenador, subrayando en el juego de las suyas “el trabajo, el equipo va al rebote ofensivo, sigue peleando y hace un desgaste muy grande. Ganamos todos los cuartos”.

Y una vez más, el Baxi demostró su condición de equipo con mayúsculas, ante un rival búlgaro que, echando de menos a su pívot de mayor envergadura, encontró en las individualidades de Stoyanovska su única arma. “Nos vamos de aquí siendo mejor equipo”, sentenciaba el técnico. En un duelo en el que muchos tiros también se convirtieron en algunos fallos, el preparador lo tiene claro “hoy era intentar jugar a una velocidad grande, llevar el control y en muchas jugadas eso te lleva a perder balones o a hacer algún mal tiro, pero es a lo queremos jugar. Si hubiésemos tenido más acierto seguramente que algunas fases del partido serían más vistosas o la diferencia sería igual más grande”.

López se centra, y disfruta, de un nuevo pase a la Eurocup –735 días después de su estreno en el trofeo–recordando que “hay conjuntos muy fuertes que han quedado fuera y hay que estar muy orgullosos del trabajo que ha hecho el equipo en su segundo partido de competición”.

Un debe en este buen trabajo que realiza su escuadra figura una gestión de faltas que “en el primer tiempo nos anotan once puntos de tiros libres. Eso te lo va dando el juego”. El entrenador duerme con la satisfacción de un primer trabajo hecho. “Voy a disfrutarlo porque a veces no somos conscientes de lo que es pasar una eliminatoria así”. Y a por muchas más.