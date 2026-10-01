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Diario de Ferrol

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Baxi Ferrol

En directo | Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora

El equipo ferrolano disputa el partido de vuelta de la previa de Eurocup con una renta de quince puntos ante su rival búlgaro

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
01/10/2026 19:44
Directo Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
Baxi Ferrol
42-30
Beroe Stara Zagora
1'
3º cuarto

El balón en juego en Ferrol

Comienza la segunda parte en A Malata

10'
2º cuarto

Final del primer tiempo 

Sandra Martinez y Katanic anotan los últimos tiros para irse al descanso (42-30)

9'
2º cuarto

De rebote a tiros libres

El rebote defensivo del Beroe termina con tiros libres para Stoyanovska 40-28

7'
2º cuarto

El Beroe las intenta todas

Gunnels anota debajo del aro para no perderse en A Malata en una recta final del primer tiempo en la que lo intenta de todas las maneras (40-25)

6'
2º cuarto

Cerca del medio centenar

Priede y Melia llevan al Baxi a los 40 puntos

4'
2º cuarto

Turno de Castedo

El tiempo muerto le vale a Castedo para cargar el brazo y hacer otro acertado tiro exterior (36-21)

3'
2º cuarto

Paradinha

Shaw pone el 33-21 antes de que el técnico búlgaro pida un nuevo tiempo muerto

3'
2º cuarto

¿Y otro de quién? de Soto, Soto, Sotolova!

La jugadora checa empuja a las suyas en A Malata 

2'
2º cuarto

+3 de So To Lo Va!

La checa suma y sigue (28-19)

1'
2º cuarto

Otro para empezar

El tiro de Sotolova entra con emoción (25-17)

1'
2º cuarto

Game is on!

Vuelve el partido a la pista ferrolana

10'
1º cuarto

El aperitivo se termina

Finaliza el primer cuarto en A Malata con el Baxi dominando el juego en casa, salvando los muebles acciones individuales del Beroe

9'
1º cuarto

A punto 

La jugada cocinada por Melia a Doogan se queda sin premio bajo el aro 

9'
1º cuarto

Ahora sí

¿Cómo que no? Synedy Shaw dice que sí y anota de tres (23-14)

8'
1º cuarto

No entra

El aro escupe los intentos del Baxi, tanto desde el exterior como interior a falta de poco más de un minuto para el final del primer cuarto

8'
1º cuarto

Stoyanosvska "on fire"

Recuperación y canasta para Stoyanosvska, que repite jugada para hacer el 19-14

6'
1º cuarto

Casi 

Doogan vuelve a intentar el tiro exterior, esta vez sin fortuna

5'
1º cuarto

Falta en contra del Baxi

Antideportiva a Nikola Priede

5'
1º cuarto

De tres en tres

La fiesta del triple se sirve el primero de octubre en A Malata, con Doogan y otro para el Beroe con Stoyanovska (17-8)

4'
1º cuarto

Las búlgaras acortan

El Beroe se despereza y Stoyanovska anota de tres 

4'
1º cuarto

Vuelve el trébol

El trébol de Irlanda anota sus dos puntos desde el tiro libre

4'
1º cuarto

Cambios en la guerrilla de la ciudad naval

Melia, Castedo y Doogan entran en pista

3'
1º cuarto

Tiempo muerto

El conjunto búlgaro para el partido para frenar el ímpetu ferrolano

3'
1º cuarto

El Baxi abre brecha

Eke, Eke, Eke hace el 7-2 y Sotolova se une a la fiesta de la República Checa con otro triple!

2'
1º cuarto

+3 de Chequia

El Beroe iguala a base de tiros libres y Galickova se encarga de volver a poner distancia +3!!!

2'
1º cuarto

Primera para el Baxi!

Galickova abre el marcador para el Baxi en casa!

1'
1º cuarto

Empiezan los 40 minutos para el regreso

Comienza el primer partido de la temporada de Eurocup en el pabellón ferrolano

La clave

El trabajo de desgaste, especialmente del quinteto inicial búlgaro, se presenta como clave de este segundo partido

Bienvenidas a Europa!

Se apagan las luces en A Malata!!! Sale el ejército ferrolano a pista entre aplausos de una afición sedienta de Eurocup.

Las cinco magníficas

El Baxi Ferrol sale a esta segunda parte del encuentro de 80 minutos con: Belosevic, Sydney Shaw, Sotolova, Galickova y Tayra Eke.

Sin confianzas

El técnico ferrolano ya avisó tras el partido en tierras búlgaras de que en casa había que dar el máximo

A rematar la faena

Las de Lino López se impusieron a su rival en la ida de la pasada semana en un partido complicado por momentos

A Malata empieza a llenarse

La afición del Baxi no se quiere perder este encuentro y ya está tiñendo, poco a poco, las gradas del pabellón de azul y rosa

Calentamiento

Ya están los dos equipos realizando distintos ejercicios para preparar este encuentro tan importante

Golden Baxi

La semana empezó para el Baxi Ferrol con la presentación de la que será la su brillante equipación como local en esta Eurocup

¡Bienvenid@s a A Malata!

Queda media hora para que la Eurocup vuelva a Ferrol. Entra en pista el cuerpo técnico del Baxi Ferrol entre aplausos del público que comienza a llenar las gradas. 