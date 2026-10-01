En directo | Baxi Ferrol-Beroe Stara Zagora
El equipo ferrolano disputa el partido de vuelta de la previa de Eurocup con una renta de quince puntos ante su rival búlgaro
El balón en juego en Ferrol
Comienza la segunda parte en A Malata
Final del primer tiempo
Sandra Martinez y Katanic anotan los últimos tiros para irse al descanso (42-30)
De rebote a tiros libres
El rebote defensivo del Beroe termina con tiros libres para Stoyanovska 40-28
El Beroe las intenta todas
Gunnels anota debajo del aro para no perderse en A Malata en una recta final del primer tiempo en la que lo intenta de todas las maneras (40-25)
Cerca del medio centenar
Priede y Melia llevan al Baxi a los 40 puntos
Turno de Castedo
El tiempo muerto le vale a Castedo para cargar el brazo y hacer otro acertado tiro exterior (36-21)
Paradinha
Shaw pone el 33-21 antes de que el técnico búlgaro pida un nuevo tiempo muerto
¿Y otro de quién? de Soto, Soto, Sotolova!
La jugadora checa empuja a las suyas en A Malata
+3 de So To Lo Va!
La checa suma y sigue (28-19)
Otro para empezar
El tiro de Sotolova entra con emoción (25-17)
Game is on!
Vuelve el partido a la pista ferrolana
El aperitivo se termina
Finaliza el primer cuarto en A Malata con el Baxi dominando el juego en casa, salvando los muebles acciones individuales del Beroe
A punto
La jugada cocinada por Melia a Doogan se queda sin premio bajo el aro
Ahora sí
¿Cómo que no? Synedy Shaw dice que sí y anota de tres (23-14)
No entra
El aro escupe los intentos del Baxi, tanto desde el exterior como interior a falta de poco más de un minuto para el final del primer cuarto
Stoyanosvska "on fire"
Recuperación y canasta para Stoyanosvska, que repite jugada para hacer el 19-14
Casi
Doogan vuelve a intentar el tiro exterior, esta vez sin fortuna
Falta en contra del Baxi
Antideportiva a Nikola Priede
De tres en tres
La fiesta del triple se sirve el primero de octubre en A Malata, con Doogan y otro para el Beroe con Stoyanovska (17-8)
Las búlgaras acortan
El Beroe se despereza y Stoyanovska anota de tres
Vuelve el trébol
El trébol de Irlanda anota sus dos puntos desde el tiro libre
Cambios en la guerrilla de la ciudad naval
Melia, Castedo y Doogan entran en pista
Tiempo muerto
El conjunto búlgaro para el partido para frenar el ímpetu ferrolano
El Baxi abre brecha
Eke, Eke, Eke hace el 7-2 y Sotolova se une a la fiesta de la República Checa con otro triple!
+3 de Chequia
El Beroe iguala a base de tiros libres y Galickova se encarga de volver a poner distancia +3!!!
Primera para el Baxi!
Galickova abre el marcador para el Baxi en casa!
Empiezan los 40 minutos para el regreso
Comienza el primer partido de la temporada de Eurocup en el pabellón ferrolano
La clave
El trabajo de desgaste, especialmente del quinteto inicial búlgaro, se presenta como clave de este segundo partido
Bienvenidas a Europa!
Se apagan las luces en A Malata!!! Sale el ejército ferrolano a pista entre aplausos de una afición sedienta de Eurocup.
Las cinco magníficas
El Baxi Ferrol sale a esta segunda parte del encuentro de 80 minutos con: Belosevic, Sydney Shaw, Sotolova, Galickova y Tayra Eke.
Sin confianzas
El técnico ferrolano ya avisó tras el partido en tierras búlgaras de que en casa había que dar el máximo
A rematar la faena
Las de Lino López se impusieron a su rival en la ida de la pasada semana en un partido complicado por momentos
A Malata empieza a llenarse
La afición del Baxi no se quiere perder este encuentro y ya está tiñendo, poco a poco, las gradas del pabellón de azul y rosa
Calentamiento
Ya están los dos equipos realizando distintos ejercicios para preparar este encuentro tan importante
Golden Baxi
La semana empezó para el Baxi Ferrol con la presentación de la que será la su brillante equipación como local en esta Eurocup
¡Bienvenid@s a A Malata!
Queda media hora para que la Eurocup vuelva a Ferrol. Entra en pista el cuerpo técnico del Baxi Ferrol entre aplausos del público que comienza a llenar las gradas.