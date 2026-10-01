El Baxi Ferrol no falla a su cita europea (85-58)

Esther Castedo sube el balón a toda velocidad Jorge Meis

No podía fallar y no lo hizo. El Baxi Ferrol no sólo hizo buena su renta de quince puntos de la ida, sino que la amplió considerablemente al borrar al Beroe Stara Zagora para meterse en la fase de grupos de la Eurocup donde le esperan el CIMSA CBK Mersin (Turquía), Olympiacos SFP (Grecia) y Sleza Wroclaw (Polonia)

Eurocup, A Malata y Baxi Ferrol. Probablemente no haya un cóctel mejor para que disfrute cualquier amante al baloncesto, especialmente los del club de la ciudad naval. Por ello, en este estreno en la competición europea, la afición local tiñó de azul y rosa las gradas para animar a su equipo desde un salto inicial en el que se notó a un cuadro búlgaro sobrepasado por el ambiente.

De hecho, muchas de sus jugadoras alucinaron durante la presentación del Uni y algunas siguieron así en el inicio, pues no vieron cómo Katerina Galikocka primero sacaba a bailar a Mandakova para anotar sus dos primeros puntos y luego clavaba un triple en la cara de Aleksandra Katanic. Sólo Natalie Kucowski pareció estar atenta al partido, cogiendo un rebote ofensivo y sacando una falta que acabaría con dos libres que metería.

Pero eso poco importó, pues la checa del Baxi clavó otra daga, que unido a una bandeja de Tayra Eke obligó a Nikolay Gospodinov a gastar su primer tiempo muerto cuando apenas se habían jugado tres minutos (10-2). Pero de nada sirvió la bronca sideral que echó a sus pupilas ni el cambio de quinteto, pues en ataque perdían balones por doquier debido a una defensa asfixiante del Baxi. Además, en el otro lado no eran capaces de detener una ofensiva que ahora capitalizaban Nikola Priede y Maggie Doogan.

Tuvo que entrar en juego Stoyanovska, con dos triples desde más de siete metros, y dos bandejas al contraataque para meter a las suyas en el choque poco antes de cerrar un primer acto en el que el Baxi fue de más a menos en términos de puntería (23-17).

Mucho volumen de tiros

El segundo cuarto comenzó como terminó el primero, con el equipo de Lino López lanzando un gran volumen de tiros y cogiendo muchos rebotes, pero sin llegar a materializarlos. Sólo Šotolová, con cinco puntos casi seguidos, era capaz de sacar el tapón que tenía el aro. Poco a poco iba cediendo, pero no lo suficiente para ampliar una renta que rozaba la decena. Cuando la superó, a pesar de la resistencia que seguía poniendo Stoyanovska, el técnico del Beroe tuvo que volver a parar el partido. No quería que se le escapase el choque tan pronto.

Pero, nuevamente, de nada le sirvió, puesto que Esther Castedo recibió a las suyas con un triple que llegó acompañado de dos bandejas de Claire Melia y Priede (40-21). Ante esta nueva avalancha, Gospodinov cortó el breve descanso de su máxima anotadora. La mandó de vuelta a la pista y su equipo pareció otro. Abrió un parcial de 2-9 con el que se cerró esta primera mitad que acercaba mucho al Baxi a su objetivo, aunque todavía quedaba mucho partido por jugarse (42-30).

Para evitar sustos, el Uni quiso cortar de raíz ese arreón búlgaro tras el descanso. Salió con un marcha más tanto en ataque como en defensa y eso solo puede significar una cosa, que su rival prácticamente desaparece. Primero fue Šotolová, desde la esquina, y luego Eke y Belosevic debajo del aro para poner un +17 que prácticamente sentenciaba el duelo (49-32).

Aun así, el Beroe no se rindió y, tras un nuevo tiempo muerto, volvió a emerger Stoyanovska con cinco puntos seguidos. Pero en esta ocasión, ese auge no tardó en desaparecer gracias al acierto de Galickova y de Shaw. Entre las dos conservaron la renta, ante de otra arremetida búlgara, que no gustó a Lino, que lo paró rápidamente (55-43).

Tras este toque de atención, las suyas volvieron a los básicos. Apretar en defensa y correr en ataque. Así llegaron cinco tantos seguidos de Maggie Doogan que volvieron a estirar la renta hasta los dieciséis puntos en el duelo y los 31 en el global de la eliminatoria (63-47).

Sólo quedaban diez minutos para certificar el pase y el Uni no se podía relajar y el Beroe no se iba a rendir tan fácilmente. Encabezado por Stoyanovska, que siguió anotando sin parar hasta llegar a la treintena de puntos, fue limando la diferencia poco a poco. Eso sí, hasta que Castedo dijo basta, pues se sacó de la manga un 3+1 que levantó a A Malata y terminó por hundir a su rival (76-54).

Aunque todavía quedaban seis minutos, el conjunto búlgaro no fue capaz de reaccionar. Ese golpe fue demasiado doloroso para hacerlo y se dejó ir hasta el final. Así, el marcador fue creciendo hasta el 85-58 final. El Baxi cumple su objetivo y se mete, otro año más, en la fase de grupos de la Eurocup donde ya le esperan CIMSA CBK Mersin (Turquía), Olympiacos SFP (Grecia) y Sleza Wroclaw (Polonia).