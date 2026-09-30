Nuevos vientos continentales para el Baxi Ferrol en A Malata

Las jugadoras ferrolanas, tras su triunfo en Bulgaria Cedida

El vendaval europeo, ese que en los dos últimos años ha sacudido el árbol de la ciudad naval para dejar caer algunos de los mejores frutos de la historia del Baxi, regresa el jueves a la comarca. Todavía no es en el cuadro principal, pero para saciar la sed acumulada de la afición azul y rosa el encuentro de vuelta ante el Beroe Stara Zagora –20.15 horas, A Malata– de Bulgaria sirve perfectamente de primeros y refrescantes sorbos de agua.

Lo tiene claro también un Lino López que, en su habitual filosofía, afronta con las suyas este duelo como una segunda mitad de ese encuentro total de 80 minutos. “La afición es el valor más grande que tenemos. Siempre nos apoya en los buenos y malos momentos y en este partido se vivirá un gran ambiente porque la gente está deseando ver ya partidos de Eurocup, de Liga”, comentaba el preparador horas antes del estreno continental ferrolano en casa. Un saque inicial en la cancha local que sus jugadoras harán con una renta de quince puntos tras su victoria 61-76 a domicilio.

El Baxi Ferrol añade otra muesca en su cinturón europeo (61-76) Más información

Otro resultado

“Es cierto que conseguimos una buena ventaja, pero también vimos en el segundo cuarto que es un equipo con mucha capacidad de anotación, de meter 26 puntos en un cuarto y creo que hicimos un desgaste muy bueno durante 40 minutos, pero ahora queda la segunda parte”, añadía cauto un preparador que alumbra al posible despegue de la estadounidense Natalie Kucowski.

“No tuvo un gran acierto –finalizó con cinco puntos–, no es algo habitual”, analizaba. López vislumbró varios aspectos poco comunes en el juego búlgaro que podrían regresar en A Malata y a los que las suyas tendrán que seguir atentas. “Allí tuvieron unos porcentajes bajos, muchas veces no provocados por una buena defensa, sino porque no estuvieron acertadas en tiros liberados o canastas fáciles. Si eso no fuese así, estaríamos hablando de otro resultado”, confiesa el entrenador del Baxi.

El Beroe Stara Zagora buscará reencontrase en Ferrol, en un camino hacia la Eurocup que pasa asimismo por remontar esta quincena de puntos. Y en el equipo local son muy conscientes de eso, sabiendo también que en lo que a nivel de rotaciones se refiere –"casi todas jugaron 22, 20 18 minutos”–, la formación de A Malata está un punto por delante de su rival de esta tarde. “Tienen un quinteto de mucho talento físico, con capacidad para anotar y generar. Tenemos que trabajar muy bien defensivamente, hacer desgaste, sobre todo de esas cinco iniciales o de las más importantes”, añade.

Puertas abiertas para la cantera

Un trabajo que todavía no podrá realizar al cien por cien Claire Melia que “sigue entre algodones, cuidándola para que haba las sesiones y que llegue lo mejor al partido”. Un encuentro en casa en el que, de nuevo, López volverá a confiar en la cantera de la entidad aprovechando su condición de local. “Sí, vamos a tirar de ellas, vendrán convocadas, a excepción de Sofía Campos –cadete– que ha sufrido un esguince con la selección gallega y seguramente será baja”, explicaba el ingeniero López.

El técnico ve a toda su plantilla muy implicada en este arranque de competición, en un semana en la que comienzan los no tan esperados dobletes de competición –"lo que me gusta es entrenar y preparar los partidos”, apuntaba López a una situación que en este inicio de campaña se ha complicado por cuestiones ajenas al club–, con el consiguiente trabajo de encajar las piezas para llegar a la imagen deseada.

“Son ocho jugadoras nuevas y, con la baja de Gala, sólo dos de la temporada pasada. El equipo está bien, ha trabajado muy bien y cree en lo que estamos haciendo. Queda mucho por delante”, añade. Y más quedará todavía en caso de hacer buena la renta en este choque de vuelta ante el grupo búlgaro para que los vientos europeos sigan soplando en Ferrol