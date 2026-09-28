El “golden” Baxi Ferrol avisa a sus rivales europeos

Las jugadoras del Baxi Ferrol, con las nuevas equipaciones Cedida

Sydney Shaw, Tayra Eke, Karolina Šotolová y Kateřina Galíčková cambiaron en la tarde del lunes el parquet de A Malata por una improvisada pasarela en las instalaciones de Parque Ferrol.

Un evento en el que las cuatro jugadoras del Baxi Ferrol no tuvieron que medirse a ningún rival, ni doméstico ni internacional, si bien el suspense en esta ocasión llegó en forma de camiseta. Esa equipación con la que el conjunto de Lino López se dispone a conquistas, por tercer año consecutivo, en Europa.

Un secreto que no tardó mucho en desvelarse en las instalaciones comerciales, si bien fueron Shaw, Šotolová y Eke las que ejercieron de teloneras de su compañera Galíčková, que, con emoción incluida, presentó esta nueva prenda.

Lo hizo tras un perfecto modelaje de Shaw con la segunda equipación de la Liga Femenina Endesa, blanca y con esas características olas y grúas representando a Ferrol, dando paso a Šotolová sintiendo la indumentaria de “O Inferno de Punta Arnela”, con sus espectaculares llamas, esas que sentirán los equipos visitantes, en sus costados.

Y previamente a dar a conocer la que será la primera equipación continental, esa con la que se vestirán de largo el jueves en A Malata, la afición asistente a este acto pudo ver de cerca la segunda camiseta de la mano de Eke, con ese sol que, sea como sea el día, siempre sale al siguiente y con un camino todavía por recorrer por las jugadoras del Baxi Ferrol.

Ticket dorado

“Y, ahora, llega la desconocida”, señalaba el speaker y responsable de marketing del Universitario Ferrol, Javi Masaguer, esperando la entrada de una Kateřina Galíčková muy aplaudida con su entrada bañada en el dorado de la nueva equipación ferrolana.

“El azul nos identifica. El rosa nos reconoce. Y el dorado nos lleva a Europa”, apuntan desde el club, un color que “nos ayuda a conseguir saber lo que queremos”. Una equipación de tonalidad ganadora, en la que asimismo aparecen los otros símbolos de entidad del club, como son el mar y las citadas grúas y con la que el Baxi Ferrol parece estar más cerca de un nuevo cajón europeo.

“Las equipaciones son muy bonitas y son unos colores muy especiales”, señalaba, precisamente, la baloncestista checa encargada de presentar esa primera equipación que sudarán por primera vez el jueves en el pabellón ferrolano. Un encuentro de vuelta de esta fase clasificatoria de la Eurocup tras una primera toma de contacto en tierras búlgaras ante el Beroe Stara Zagora y al que llegan con una renta a mantener, e incluso mejorar (61-76).

El Baxi Ferrol añade otra muesca en su cinturón europeo (61-76) Más información

“Fue un partido muy intenso, muy duro y competitivo”, comentaba Eke en la presentación de la que será su armadura continental, “estamos contentas con el resultado y esperando hacerlo mejor este jueves”

Una opinión que comparte su compañera Shaw destacando “las buenas opciones” que tiene su formación de seguir en liza en este trofeo. “No hicimos nuestro mejor juego pero volvimos con la victoria. Vamos a buscar la forma de ser mejores”, sentenciaba la deportista del Baxi Ferrol sobre el encuentro de vuelta de esta ronda previa de la Eurocup.

Una competición que la checa Karolina Šotolová afronta por segundo año con la camiseta del Baxi Ferrol y que, al igual que la propia Shaw, aprovechó este acto para presentar, entre risas, sus avances con el español. La “veterana” señaló el buen equipo con el que contaba la entidad de la ciudad naval el pasado año y asimismo este ejercicio.

“Los dos equipos tienen muy buena gente”, comentaba Sote. Y asimismo, al igual que sus compañeras, señaló su deseo y potencial para ser todavía mejores. “Espero que seamos iguales o mejores que el pasado año”, subrayó la de la República Checa.

Un acto que finalizó con fotos, autógrafos y conversaciones entre jugadoras y afición, además de un sorteo de regalos, con entradas para este próximo partido y varias prendas de esta nueva equipación que para muchas se convertirán en un auténtico tesoro.