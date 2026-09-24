Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Me alegra cómo el equipo se repuso a ese segundo cuarto”

Lino López, durante un encuentro de la Copa Galicia Daniel Alexandre

Después del primer partido oficial, Lino López se mostró bastante contento con el rendimiento que tuvieron sus jugadoras ante el Beroe Stara Zagora, aunque no le gustó ese segundo cuarto en el que las suyas perdieron la calma y se dejaron remontar momentáneamente. Por suerte, sus pupilas, fiel a su estilo, reaccionaron tras el descanso y sellaron una importante victoria en este encuentro de ida de la ronda previa de la Eurocup.

El técnico indicó que “desde el principio teníamos claro nuestro plan de partido. Teníamos que ser muy agresivas defensivamente y jugar a un ritmo muy alto porque sus jugadoras más importantes disputan muchos minutos y buscábamos ese desgaste”. Y así lo hizo su Uni, que desde el inicio presionó a toda pista para provocar ese cansancio excesivo y así no estuviesen finas de cara al aro.

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Esa estrategia les funcionó durante bastantes tramos del enfrentamiento, “especialmente en el primer, tercer y el último cuarto". En ellos dominamos”, aseguró al tiempo que añadió que “en el segundo no estuvimos nada bien. Hubo demasiada ansiedad, cometimos muchas faltas por querer robar el balón muy pronto. También nos tiran trece tiros libres y nos anotan muy fácil. No estuvimos lo suficientemente inteligentes o duras para tener el control”.

Por suerte, tras el descanso, el equipo reaccionó, algo que “me puso contento porque logró reponerse de ese mal periodo y pudimos llevarnos la victoria”. Eso sí, López no quiso celebrarlo mucho porque “como siempre digo, los partidos duran ochenta minutos y no llega con ganar una mitad. Ahora tenemos que ir al máximo en A Malata. Esperamos que haya un ambiente espectacular y que nos ayuden como hacen siempre a pasar de ronda y a poder seguir disfrutando de la Eurocup”.