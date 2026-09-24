El Baxi Ferrol añade otra muesca en su cinturón europeo (61-76)

Ijmagen del partido entre Beroe y Baxi Ferrol Captura

El Baxi Ferrol añadió otra muesca en su cinturón europeo al vencer al Beroe Stara Zagora en Bulgaria tras un encuentro con alternativas, pero que finalmente cayó del lado ferrolano (61-76)

Ese resultado fue el reflejo de lo que ocurrió en el partido desde el primer momento. A pesar de que en el inicio pudo parecer que iba a ser un encuentro muy duro, especialmente en lo físico debido a la pívot gala Angelina Turmel, que dominó las primeras acciones en el rebote, algo que benefició a su compañera Aleksandra Katanic, que inauguró el marcador.

Ahí, el público que acudió al pabellón búlgaro pensó que todo iba a estar más igualado, pero nada más lejos de la realidad, o eso pareció, pues el Baxi hizo lo mejor que sabe hacer, correr siempre que pudo y ser muy intenso en defensa. Así, comenzaron a llegar los puntos de Maggie Doogan, que estrenó el marcador europeo del equipo ferrolano, Esther Castedo, Iva Belosevic, Tayra Eke y Sydney Shaw. En un abrir y cerrar de ojos habían puesto un +9 de diferencia que obligó a Nikolay Gospodinov a parar el partido y replantearse otra estrategia para superar el muro ferrolano. Pero ni con esas lo logró, pues el Uni quería demostrar quién mandaba. No fue hasta el ecuador del cuarto cuando el Beroe, por medio de Deana Stoyanovska, anotó su primera canasta en juego.

Poco le importó al cuadro ferrolano, que con un nuevo quinteto en pista, siguió exactamente igual. Además, ahora a esas transiciones veloces, lideradas por Sandra Martínez y Claire Melia, le añadió ese acierto exterior de Karolina Šotolová, que provocó que la renta superase, poco a poco, la decena de puntos. El cuadro búlgaro lo intentó por medio de Stoyanovska, que parecía la más inspirada, pero ni con esas. Así, se llegó al final de este primer acto de este encuentro de vuelta con un +14 en el luminoso (9-23).

Giro inesperado

Esa renta creció un poco más nada más empezar el segundo cuarto, con otro triple de Šotolová. Esa canasta, lejos de seguir alimentando las ganas del Baxi, parece que las bloqueó, al menos en términos anotadores, pues el equipo no volvió a realizar ningún buen tiro ni a controlar el balón como lo había hecho. Pero no todo fue demérito del equipo de la ciudad naval, sino por el paso adelante que dio el conjunto local, que empezó a morder en defensa y a usar su poderío físico en ataque.

En ese momento empezó a destacar Turmel. La gala, no sólo intimidó atrás, sino que en la parcela ofensiva abrió un parcial de 10-0 al que se sumaron Breon Gunnels, Stoyanovska y Katanic. Fue con el 21-26 en el luminoso cuando Lino intervino. Lo paró antes de que esa herida siguiese sangrando. Y parece que la solución que dio funcionó, pues nada más salir del tiempo muerto volvió a aparecer Doogan para calmar las aguas.

Pero esa tirita no sirvió para detener la hemorragia que se había creado. Al Baxi le hacían falta puntos para suturar esa herida y seguir dominando como había hecho, pero la infección búlgara no lo dejaba. Las de Gospodinov encontraban el aro con mucha facilidad, ya fuese en ataques normales o a través de los tiros libres por las múltiples faltas que le señalaban a su rival.

Así, aprovechando el acierto de Turmel y de sus compañeras, sumado al apoyo de su afición, el encuentro cambió radicalmente hasta el punto de que a falta de un minuto por disputarse de la primera mitad, el Beroe se colocó tres arriba tras una bandeja de Gunnels y un tiro libre después de técnica de Katanic (35-32). Lino volvió a parar el choque y esta vez sí que encontró la solución a esa herida gracias a Šotolová y Katerina Galicková. El dúo checo, con cinco puntos seguidos, ejercieron de curanderas de un Uni que sobrevivió hasta el descanso (35-37).

Cuando regresó la acción, todo siguió igual, con el Beroe dándole la vuelta al marcador con un triple de Stoyanovska. Pero, los antisépticos que usó Lino en el descanso tuvieron su efecto, pues la herida parecía que cicatrizaba bien gracias a que Doogan y Sydney Shaw se preocuparon de ejercer como anticuerpo al tiempo que estiraron la renta hasta el +7 con el que Gospodinov paró el encuentro (40-47).

Mientras él buscaba la manera de reabrir esa herida, Lino sacó todo su arsenal de medicamentos para evitarlo a toda costa. Instó a sus jugadoras a morder a toda pista y a no dejarlas respirar en ataque, así el Beroe se fue comiendo posesiones y canastas a partes iguales.

Y es que Sydney convirtió el partido en su “show”, ya que empezó a anotar y a repartir juego de todas las maneras posibles. De eso, también se aprovecharon Belosesvic y Priede, que la ayudaron a estirar la renta hasta los quince puntos de diferencia (44-59), lo que propició otro tiempo muerto rival, que apenas le sirvió para maquillar el resultado antes de un cuarto definitivo en el que nadie se podía dejar ir si querían tener opciones en el duelo de vuelta.

Por ello, el Baxi no bajó el pie del acelerador. Aunque en ataque empezó algo más fallón –apenas anotó tres canastas en cinco minutos–, en defensa siguió igual de intenso y eso fue clave, pues el cuadro búlgaro chocó una y otra vez con ese muro de hormigón. Pero no todas estaban mal de puntería, sino que Doogan seguía iluminada y cada balón que tocaba eran dos puntos más para su equipo. Ese acierto permitió a su equipo regresar a Ferrol con una nueva muesca en su cinturón europeo y con una renta de 15 puntos (61-76).