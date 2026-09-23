Un Baxi Ferrol que se mide a lo desconocido

Parte de la plantilla del Baxi Ferrol agradece el apoyo de su afición durante la final de la Copa Galicia Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol, poco a poco, ya va siendo uno de los veteranos de la Eurocup. No en vano, esta será su tercera participación consecutiva en esta competición continental. Sin embargo, a pesar de toda esa experiencia que acumula en este torneo, en el que finalizó subcampeón en la temporada 2024/25, ahora afronta un nuevo reto. Viaja a un lugar desconocido, Bulgaria, para medirse a un Beroe Stara Zagora que destaca por su talento y su poderío físico (17.00 horas, en Obshtinska-Stara Zagora, TVG2).

Por ello, ni las jugadoras ni Lino López quieren relajarse ni un ápice. Saben que tendrán que dar su mejor versión para conseguir la victoria y, si es posible, un buen resultado para afrontar con más tranquilidad el encuentro de vuelta, previsto para el próximo jueves en A Malata.

Para el técnico ferrolano, el equipo se encuentra en una mejor situación que tras la final de la Copa Galicia, pues “cada día vamos creciendo. Es cierto que todavía no hemos podido tener a toda la plantilla al completo, primero por las bajas del 3x3 y luego por alguna lesión como la de Sandra (Martínez), Claire (Melia) y Sidney (Shaw), además de que estamos esperando a que Gala (Mestres) vaya recuperándose. Eso te condiciona, pero el trabajo que han hecho Carmela (Permuy), Elena (Baldonedo) y Sofía (Campos), las júniors y la cadete, ha sido excepcional, porque nos han permitido muchas veces jugar cinco contra cinco, tener un alto nivel de entrenamiento”.

De hecho, el propio preparador confirmó que “Sandra, recuperándose del esguince de tobillo, y Claire, con problemas en la espalda, no han hecho los últimos entrenamientos y no van a jugar”, dijo al tiempo que añadió que “Gala y las júniors tampoco vendrán porque son muchos días fuera y la prioridad es que estén en clase y que estudien. Pero las diez de la primera plantilla van a dar el máximo, como siempre, para conseguir esa victoria en Bulgaria”.

Las claves

Eso no será ningún impedimiento para el Baxi, pues en el pasado ya demostró que todas y cada una de sus jugadoras están preparadas para asumir una carga más pesada de minutos sin que eso repercuta en su actuación. Ahora, tendrán que volver a demostrarlo en este partido de ida de la Eurocup frente a un Beroe Stara Zagora del que Lino no se fía ni un pelo.

Y es que cuenta con una plantilla que tiene experiencia en esta competición europea. Además, tiene a muchas integrantes que fueron o son internacionales en las categorías inferiores o absolutas con sus respectivos países. En este sentido, el preparador ferrolano destacó a Aleksandra Katanic, una base serbia que tiene mucho potencial, pues jugó en el campeón serbio y puede romper el duelo en cualquier momento. Tampoco hay que olvidarse de las dos estadounidenses Breon Gunnels y Natalie Kucowski, que cuentan con mucha experiencia en Europa y eso puede ser un factor determinante. No en vano, la primera jugó en Turquía y la segunda en la República Checa con Karolina Šotolová. Además, Kucowski fue ‘drafteada’ por la WNBA.

De igual manera, el Uni tendrá que poner especial atención en los rebotes, tanto en ataque como en defensa, pues el Zagora cuenta con Angelina Turmel, una pívot francesa de 1,98, con mucha facilidad para anotar cerca de canasta, intimidar y rebotear, que estará acompañada de un grupo importante de jugadoras búlgaras que tienen mucha calidad.

Por ello, para conseguir la victoria en este encuentro de ida, el equipo dirigido por Lino López deberá centrarse mucho en defensa, para impedir que su rival pueda correr y anotar con facilidad. Además, en ataque tiene que tratar de ser el equipo que quieren ser, con un buen movimiento de balón y aprovechando cada oportunidad. Si consiguen aplicar todo eso, el triunfo estará un pelín más cerca y así Bulgaria se unirá a la lista de países donde el Baxi Ferrol deja su huella en una Eurocup que no ha hecho nada más que comenzar.