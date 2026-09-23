Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Silvia Millán es el mayor fichaje del club, siempre ayuda”

Lino López, junto a Manu Caínzos y Jorge Rey, durante la final de la Copa Galicia Daniel Alexandre

La clave para que el Baxi Ferrol se encuentre a escasas horas de volver a jugar, por tercera vez seguida la Eurocup, no es casualidad. Es fruto del trabajo incansable de todos los componentes del club, desde las jugadoras, hasta el cuerpo técnico o la directiva. Por ello, el entrenador Lino López quiso destacar esa importancia justo antes del enfrentamiento contra el Beroe Stara Zagora.

Para el técnico ferrolano “es muy emocionante jugar otra temporada más en Europa. Creo que no somos conscientes de que una ciudad como Ferrol, un club como el Universitario, esté en esta situación”, empezó y añadió que “hace no mucho estábamos en Liga Challenge por lo que tenemos que valorar mucho esto. Con muchísimo esfuerzo, picando piedra cada día para conseguir los recursos necesarios, hace que podamos disfrutar de esta experiencia única. Sin duda, esto es muy emocionante y estamos muy ilusionadas por jugar otra vez en la Eurocup”.

En este sentido, López también hizo referencia a la directiva, por su incansable trabajo, a sus jugadoras por darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido, y a su cuerpo técnico por el incansable trabajo que hacen. De hecho, aquí quiso destacar el papel de Silvia Millán, la fisioterapeuta del equipo. El propio técnico confirmó que “Silvia, como hizo la temporada pasada, va a estar dentro de la plantilla. Va a hacer las dos labores porque las júniors, por las mañanas, no nos pueden echar una mano porque tienen clase y eso es lo más importante. Entonces, si hay bajas o cualquier situación adversa, va a ayudar y seguramente lo hará igual de bien que el año pasado. Esperemos que no sea necesario, pero va a estar preparada”.

Un Baxi Ferrol que se mide a lo desconocido Más información

De igual manera, añadió que “para mí es el mayor fichaje que ha hecho el club, sin lugar a dudas. Porque ya no sólo lo buena persona que es, sino la disponibilidad siempre para ayudar a todos, en todos los sentidos. Entonces, hay veces que yo digo que eso es lo que hace a un club son personas así, con esa forma de trabajar y con esa disponibilidad siempre ayudar, siempre con una sonrisa. Eso es un valor que es incalculable”.

Esa unión y respeto que se tienen todos es la clave por la que el Baxi Ferrol va a disputar, por tercera campaña seguida, una Eurocup en la que vivió grandísimas noches y espera seguir viviendo, pues para Lino es la manera de devolver todo el apoyo que brinda el club y la afición para que este proyecto siga creciendo.