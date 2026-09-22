Tayra Eke: “Me hace ilusión jugar la Eurocup”

Tayra Eke, durante el encuentro ante el Maquinaria Durán Ensino Daniel Alexandre

Aunque originalmente no entraba en los planes del Baxi Ferrol, pero la renuncia del Leganés lo hizo posible, el equipo ferrolano volverá a disputar la Eurocup Women por tercera temporada consecutiva. Es una competición que conoce bien y sabe que no puede fiarse ni un pelo, pues cualquier error cuesta muy caro. Por eso va a ir con todo al partido de ida de esta eliminatoria previa que disputará mañana frente al Beroe Stara Zagora.

Aunque haya esa experiencia previa, muchas de las jugadoras que forman parte de esta plantilla del Uni, no la tienen. En ese grupo está la recién llegada Tayka Eke, que confesó que disputarla le hace “mucha ilusión. Me parece una experiencia que va a estar muy guay. Tengo muchas ganas de que llegue el día del partido para jugar”. Esa alegría, sin duda, contribuirá enormemente a disputar un encuentro que será “muy duro y competitivo”, indicó sobre un rival que cambió mucho respecto al año pasado y que cuenta con grandes jugadoras en su plantilla. Con todo, para la pívot “el trabajo que hemos hecho estas semana hace que vayamos muy preparadas y podamos competir hasta el final”.

De igual manera, añadió que “después de la Copa Galicia en la que tuvimos varias bajas, ahora ya toca centrarnos en la competición real. Una vez que hemos estado todas, el ritmo de los entrenamientos ha subido mucho y han sido de mucha calidad”. No obstante, para este primer choque el Uni contará con las bajas de Gala Mestres, Claire Melia y Sandra Martínez, aunque estas dos últimas viajarán igual con el equipo, pero no está previsto que jueguen. Eso puede dificultar aún más una eliminatoria en la que para Eke será clave “dominar el rebote, tanto ofensivo como defensivo, jugar a lo que sabemos, marcar nuestro ritmo de partido y estar muy intensas en defensa. Si hacemos todo eso, seguro que traemos un buen resultado para Ferrol”.

Aquí les estará esperando una afición que tendrá una pequeña representación en tierras búlgaras para animar a su equipo en este nuevo estreno en la Eurocup Women. Sobre esto, Tayra comentó que “es increíble. El ambiente que ya se vivió el día de la presentación fue único. Me chocó que hubiese tanta gente el primer día. Estoy muy agradecida que de que nos apoyen tanto porque nos ayudan un montón”.

Juntando todos esos elementos, más las ganas e ilusión que pondrán todas las debutantes en esta competición, el conseguir un buen resultado en Bulgaria estará un pasito más cerca ante un equipo, que si bien es desconocido para muchos, guarda algunas sorpresas que el Baxi tratará de evitar a toda costa para regresar a la ciudad con un resultado que les permita afronta de manera cómoda el encuentro de vuelta.