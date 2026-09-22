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Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol presenta su camiseta de las noches europeas

Esta equipación se usará en los partidos en los que el conjunto de la ciudad naval ejerza como visitante

Iago Couce
Iago Couce
22/09/2026 20:57
Gala Mestres posa con la nueva equipación del Baxi
Gala Mestres posa con la nueva equipación del Baxi
Baxi Ferrol
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El Baxi Ferrol ya tiene una nueva equipación para sus noches europeas. Un par de días antes de su estreno en la Eurocup, por tercera temporada seguida, el equipo ferrolano presentó esta piel que usará por primera vez frente al Beroe Stara Zagora y espera que en muchos más encuentros de la Eurocup.

Respecto al diseño, el club de la ciudad naval aseguró que se toma como inspiración el Camiño Inglés, una de las rutas del Camino de Santiago. Además, incorpora elementos que conectan este concepto, como puede ser la catedral de la capital gallega, con iconos que representan a la ciudad como son las grúas de Ferrol. Entre ambos iconos aparece un camino acompañado por un sol, ya que hace referencia al lema que acompañará al equipo en su aventura continental, "pase lo que pase, siempre vuelve a salir el sol.

Asimismo, el club explicó que "queríamos que la camiseta visitante tuviese un significado especial y que hablase de quiénes somos y de dónde venimos. El Camiño Inglés nos permite unir Ferrol, Galicia y Europa a través de un concepto que encaja perfectamente con lo que supone competir fuera de casa: ponerse en camino, afrontar cada etapa y seguir avanzando”. Y es que ahora el equipo de la ciudad naval afronta una travesía europea que conoce muy bien, pero que quiere seguir aprendiendo más de ella con toda su afición.

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