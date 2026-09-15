Nuevo curso, misma meta para el Baxi Ferrol

Foto de familia de los jugadores y jugadoras de los clubes de la ACB y la Liga Femenina Endesa ACB Photo/Borja Hojas

Cada vez falta menos para que vuelva una Liga Femenina Endesa que se presenta más cargada de novedades que nunca. Así lo anunciaron en un acto celebrado en la sede de Endesa en Madrid.

En este evento explicaron más en profundidad los cambios que van a haber en la competición. Para empezar, se implantará el ‘instant replay’, un sistema que permitirá a los árbitros corregir los errores que hayan cometido después de que los entrenadores lo soliciten. Además, también anunciaron las fechas clave. Por ejemplo, la Copa de la Reina se disputará del 25 al 28 marzo, mientras que los playoffs comenzarán el 25 de abril.

Pero no sólo hablaron sobre esas novedades deportivas, sino que también se confirmó hace unos días que Movistar Plus será la encargada de retransmitir en sus canales los más de 250 encuentros de esta temporada. Además, la plataforma dará un partido por jornada en exclusiva. Asimismo, Teledeporte también retransmitirá un partido en abierto, al igual que las televisiones autonómicas.

Con este cambio, tanto la Federación como el propio ente informativo esperan que contribuya a la difusión del deporte femenino. De hecho, la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, aseguró que “esta es una apuesta por el baloncesto femenino con la que Movistar Plus acercará al espectador una de las mejores competiciones internacionales, en la que se darán cita esta temporada un buen número de estrellas. El crecimiento de nivel en los últimos años ha sido exponencial, y estoy segura de que esta incorporación a nuestro mapa audiovisual va a contribuir a que esta progresión no se detenga”.

Clave Baxi

En clave Baxi, Esther Castedo se desplazó hasta Madrid para ejercer como representante del equipo de la ciudad naval. Allí, comentó el duro inicio liguero que tiene el equipo, ya que en una semana se tienen que medir al Kutxabank Araski, Hozono Global Jairis e Impulso 360 Estepona.

Con todo, la lucense aseguró que “hay que aceptar que el inicio es así. Tenemos que hacerlo lo mejor posible y ahí va a ser muy importante el nivel de cargas, cómo gestionamos los partidos y cómo será nuestra recuperación”. Además, también habló sobre la final de la Copa Galicia perdida, asegurando que “fue un encuentro exigente, pero era pretemporada. Estamos en un periodo de construcción y nos lo tomamos con calma. Tuvimos buenas sensaciones, hicimos bien las cosas y hay otras que tenemos que ir mejorando poco a poco, pero estoy contenta de momento”.

Por último, también comentó esa eliminatoria frente al Beroe Stara Zagora para poder disputar la Eurocup por tercer año seguido. Para ella, es una competición “a la que le tengo muchísimas ganas. Todavía no sabemos mucho sobre el rival, pero nos vamos a centrar en lo nuestro, en lo que sabemos hacer. Puedo asegurar que lo vamos a dar todo”. Así, también dejó claro sus objetivos que pasan por “salvar la categoría lo antes posible y a partir de ahí soñar con meterse en la Copa de la Reina y en los playoffs, pero yendo partido a partido”, zanjó.