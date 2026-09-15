El Baxi Ferrol centra sus esfuerzos en la Eurocup
Lino López confirmó que el equipo no disputará ningún amistoso antes del duelo en Bulgaria
Después de una semana muy intensa en la que disputó tres partidos, dos de ellos con apenas unas horas de descanso debido a la Copa Galicia, el Baxi Ferrol se tomó un día de relajación antes de volver a la carga y continuar con su preparación para otra temporada que promete ser muy exigente, pero también muy emocionante por poder disputar, por tercer año seguido, la Eurocup, si consigue superar una fase previa que disputa el 24 de septiembre y el 1 de octubre frente al Beroe Stara Zagora búlgaro.
De hecho, nada más terminar la final del trofeo autonómico, que fue a parar a manos del Maquinaria Durán Ensino tras un partido que estuvo decantado por su enorme acierto exterior –anotaron 19 de 30 triples que intentaron–, Lino López aseguró que “los resultados en pretemporada me importan poco, sino que el equipo creciendo y descifrando situaciones. Por eso intento no pedir tiempos muertos, sólo si necesitamos algún cambio, para que ellas identifiquen situaciones y solucionen esos problemas que puedan surgir”.
En esta línea, también comentó la situación física del equipo, asegurando que “afrontábamos este torneo con la carga máxima, habiendo trabajado mucho durante la semana. Álvaro (Alonso, preparador físico del equipo) hizo un gran trabajo y vimos y creímos que era el punto en el que teníamos que tener más carga y es posible que pudiese faltar energía, pero lo importante es coger ese ritmo y ese nivel de actividad que queremos. Eso es lo más importante”.
Sin duda, durante esa semana demostraron que ese esfuerzo estaba valiendo la pena, pues tras cada partido, el equipo era mejor y estaba más cohesionado y unido a pesar de ese cansancio acumulado. Una vez finalizado esos enfrentamientos el preparador ferrolano aseguró que “nuestra cabeza ya está en ese duelo. Queremos llegar lo mejor posible, pero siguiendo nuestros pasos de trabajo como equipo, que al final es lo más importante”.
Sin partidos
Por ello, el Baxi no jugará ningún partido amistoso más antes de ese choque previsto para el 24 de septiembre a las 17.00 horas en Bulgaria, mientras que la vuelta se disputará el 1 de octubre en A Malata a las 20.15 horas. Eso sí, seguirá entrenando y recabando información de un rival que también disputó dos encuentros prácticamente seguidos. En su caso, el Beroe se midió en dos ocasiones al CS Teleorman Alexandria Women rumano ante el que perdió el primer choque por 80-62 y empató en el segundo (70-70).
López ya tomó buenas notas respecto a lo que se va a encontrar en territorio búlgaro, pues enfrente estará un conjunto "que tiene un entrenador nuevo y muchas jugadoras nuevas también, entre las que destacan varias extranjeras. Además, también renovaron varias búlgaras de nivel", indicó y añadió que "todavía tenemos poca información sobre ellas porque con el cambio de entrenador no puedes seguir la línea del año anterior, pero tienen mucho nivel. Hay una jugadora americana que fue ‘drafteada’ por la WNBA y otra serbia que el año pasado jugó en el Estrella Roja, uno de los campeones de liga". Con todo, eso le da igual al preparador ferrolano, pues "nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, en lo que hacemos bien porque no tienes mucha información, así que tenemos que estar perfectas en los básicos", finalizó.
Sin duda, eso será lo más importante para que el Uni consiga un buen resultado en el encuentro de ida y así vivir la vuelta con más tranquilidad, además de conseguir estar, por tercer año seguido, en la Eurocup. Eso sí, tras el partido de A Malata no tendrá mucho tiempo para celebrar, pues en tres días comenzará la Liga Femenina Endesa con un carrusel de partidos en el que se medirá al Kutxabank Araski, al Hozono Global Jairis y al Impulso 360 Estepona.