Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Estoy contento porque hemos hecho mucho trabajo de desgaste”
El preparador alabó el esfuerzo de las suyas, especialmente el realizado por júnior y cadetes
El Baxi Ferrol no pudo celebrar una nueva Copa Galicia en casa, si bien, y como ya había apuntado en otras ocasiones el técnico Lino López “me importa poco el resultado en pretemporada. Intento no pedir tiempos muertos nunca, sólo si necesitan un cambio, porque creo que las jugadoras tienen que solucionar los problemas dentro, leer la ventajas, que vayan conociendo el juego. Es un entrenamiento más en el que tienen que aprender esas cosas”, decía el entrenador.
Y ante el Ensino de Lugo, el grupo ferrolano tuvo que aprender también a jugar con esas rotaciones más largas, debido a la baja de Sandra Martínez. “Hoy se alargaban más, con Sidney controlando mucho los minutos que estaba en pista y en ese sentido estoy contento porque hemos hecho un trabajo de desgaste importante”, señalaba López. Un rival con un elevado acierto exterior que echó por tierra los intentos de las ferrolanas.
Una situación que no sorprendía al técnico. “Sí que han tenido mucho acierto de tres. Es un equipo con jugadoras de ese perfil, que son muy buenas tiradoras, que no les puedes dar en ningún momento la distancia”, añadía. Y mientras, su Baxi sigue en construcción apuntando como “normal que a estas alturas de temporada se atasque muchas veces en ataques, sobre todo en estático. Lo importante es ir marcando nuestra identidad, que las jugadoras se vayan conociendo”, comentaba.
Asimismo, López quiso resaltar el trabajo de las júniors y cadetes “que han hecho una pretemporada espectacular con el equipo, ayudando muchísimo y se merecen esos minutos que han disfrutado. No es un regalo, es porque han trabajado mucho”, decía. Una mano necesaria ante las ausencias todavía de unas Šotolová y Galíčková que “estamos deseando que lleguen, que Sandra se recupere, que Gala poco a poco vaya incorporándose y así poder trabajar como queremos hacerlo”.