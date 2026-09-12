La Copa Galicia se marcha a Lugo (91-79)

Priede trata de anotar sobre Dembele Daniel Alexandre

El extraordinario acierto exterior del Durán Maquinaria Ensino decanta la balanza en una final de la Copa Galicia en la que el Baxi Ferrol luchó hasta el final, pero no bastó para revalidar su cetro autonómico (91-79).

Nuevamente como teórico visitante, pero más local que nunca con una A Malata a reventar, el Uni trató de comandar en el partido desde un salto inicial ganado por Tayra Eke, pero fue Tetiana Yurkevicius la que inauguró el luminoso de la final por el título autonómico. De hecho, abrió un pequeño parcial que se encargó de completar con dos triples Kristin Williams ante un cuadro ferrolano un poco espeso en ataque (8-2).

Tuvo que aparecer Sidney Shaw para calmar la situación e iniciar la remontada a base de triples y de robos de balón. La ‘5’ del Baxi despertó de su letargo tras una semifinal discreta y eso animó a sus compañeras, especialmente a Tayra Eke que, con dos grandes acciones en la pintura, puso el 8-14 en el marcador, lo que obligó a Suso Garrido a parar el partido.

El técnico del Ensino tenía un cabreo considerable con las suyas, pues habían abandonado el plan de partido previsto. Por ello, durante el minuto que duró esa pausa les instó a seguirlo y sus jugadoras le escucharon, especialmente una inspirada Williams que no dejaba de anotar desde la larga distancia. A ese acierto de la base también se le unió el de Andrea Vilaró y Nugh Bosch, pero por suerte para el Uni, apareció Esther Castedo para contrarrestar cada canasta.

Así, gracias a la lucense la diferencia se mantuvo en siete puntos, aunque todavía quedaba cuarto por disputarse (18-25). Eso dio esperanzas al cuadro de Garrido, que volvió a apretar el marcador gracias a su excelente acierto desde el triple –acabó el cuarto con cinco de siete–. El Baxi resistió hasta el final de un primer acto trepidante (29-31).

Una vez pasado lo peor y con el comienzo de los segundos diez minutos, las de Lino López, otra vez con Shaw en pista, volvieron a abrir una pequeña brecha en el luminoso, que intentaba cerrar Williams en ataque y todo el equipo en defensa (31-37).

Visto que no daba resultado, aumentaron su dureza en la pintura y el resultado no pudo ser mejor para sus intereses, porque aparte de sacarle tres faltas muy discutidas a una Claire Melia, que al igual que la grada no daba crédito, se pusieron a un solo punto (46-47). A pesar de esa situación comprometida Lino confió en sus jugadoras para revertir la situación. Fue Nikola Priede, junto con Melia y el esfuerzo defensivo de Castedo, lo que consiguió mantener al Uni por delante en el marcador hasta el descanso (52-54).

Una marcha menos

Esa resistencia pareció acabarse en el inicio de la segunda mitad. Las ferrolanas salieron con una marcha menos que su rival y lo pagaron caro. En menos de dos minutos encajaron diez tantos tras un tiro de media distancia de Vilaró y tres triples de Mama Dembélé, Williams y Elba Garfella (62-54). La cosa pintaba mal para los intereses del Uni, pero apareció Maggie Doogan para, con cuatro puntos seguidos y tres buenas defensas, devolver a la vida a su equipo. Ese esfuerzo fue el mejor reanimador posible, pues sus compañeras despertaron hasta ponerse a dos (62-60), pero nuevamente apareció el acierto exterior del Ensino para sofocar esa rebelión que pretendía incendiar una A Malata descontenta con el arbitraje.

Esa situación desanimó un poco al Uni, que a pesar de que lo intentó, entre Kristin Williams, que seguía enchufando de tres sin parar, y Vilaró, la diferencia volvió a estirarse hasta la decena cuando faltaba un minuto y medio por disputarse. Buscó la reacción Elena Baldonedo con un triple casi sobre la bocina, pero obtuvo una réplica en el otro lado por parte de Zoe Hernández y la incombustible Vilaró. Así, la desventaja para el Baxi subió hasta los trece puntos cuando se llegó al final de un tercer cuarto fatídico para sus intereses (78-65).

No fue suficiente

Quedaban diez minutos y todo era posible. Pero la cosa se complicó un poco más con el triple número 18 del Ensino, obra de una Kristin Williams que anotó seis de ellos. El Uni buscó ajustar sobre la marcha, pero cuando lo hizo, apareció Elba Garfella para castigar la pintura y que todos esos intentos quedasen en nada (85-69).

Lino empezó a mover el banquillo con mucha más frecuencia para buscar esa frescura tanto en ataque como en defensa, a la vez que repartía la carga de minutos en todas sus jugadoras para continuar con su plan para esta pretemporada. De esta manera logró reducir, poco a poco, la diferencia gracias a los chispazos de Priede y Shaw, pero no eran suficientes para limar la desventaja, sobre todo porque el Ensino, que dejó de meter tan fácil, estuvo a un nivel muy alto atrás e impedía las transiciones.

Aun así, el Baxi siguió atacando el aro una y otra vez. No quería rendirse tan fácilmente. Y aunque no le entrasen los tiros o el cuadro lucense volviese a enchufar de tres, mantuvo el tipo hasta el final. Sin embargo, no bastó para revalidar su corona autonómica, que fue nuevamente a parar a Lugo.