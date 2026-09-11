Remontada y traje de finalista de Copa para el Baxi Ferrol (57-59)

Las ferrolanas supieron manejar a la perfección los últimos compases del duelo Jorge Meis

A Malata se vistió de fiesta por segunda vez esta semana. En esta ocasión para una semifinal de Copa Galicia en la que las de Lino López tenían ahora como rival al Celta. Un encuentro que, en sus compases iniciales, parecía recoger también el ritmo lento del duelo previo. Pero fue un espejismo, ya que con la pista más caldeada, ambas formaciones se metieron rápidamente en faena.

Era un duelo extraño en Ferrol, ya que en esta ocasión las de López ejercían como visitantes, sobre el papel, porque sobre la grada, el apoyo era abrumador. Fueron las de la ciudad naval las encargadas de abrir el electrónico con un tiro libre de Eke. Si bien, la gala Samson, que sabe lo que es jugar, anotar y vibrar en A Malata, lo hizo el viernes con la indumentaria celeste. Y suyos fueron los primeros puntos de las de Vigo. Mientras, el Baxi lo intentaba desde la línea de tres, especialmente de la mano de Shaw, que no encontraba premio.

Y durante estos tanteos, Samson se revolvía y seguía aumentando la distancia. Una diferencia mínima que un gran rebote de Eke con Belosevic bajo aro volvía a menguar. Melia, Doogan y un celebrado triple de la canterana Carmela Permuy seguían enganchando a las ferrolanas. Entró también en pista más sangre de la casa, la cadete Sofía Campos, que dejó su huella en A Malata.

El Baxi buscaba volver a poner las tablas en el marcador, pero el Celta conseguía mantenerse con esa ventaja más psicológica que de juego. Si bien, las olívicas sufrieron un duro golpe con la retirada de pista de Martina Vizmanos, que se iba dolorida y entre lágrimas tras un choque accidental con una de sus compañeras.

Con el 19-16 comenzó un nuevo y emocionante segundo cuarto, con el Baxi “ganando” la partida en el apartado reboteador, a la espera de que esta ventaja le reportase también un triunfo en el marcador. Castedo, MVP del duelo Cidade de Ferrol ante el Maristas, ataba en corto al Celta con un triple, pero ahí llegó Salinas y Gakdeng, que colocó a las suyas con la máxima renta hasta el momento (27-19).

Ese solitario tiro de tres fue, durante muchos minutos, el único alimento local, hasta que llegó Doogan, con cinco puntos consecutivos –un triple cocinado a medias con una peleona Melia– a poco menos de tres minutos para el descanso. Ahí llegó el freno del Celta, con un tiempo muerto para parar la riada ferrolana. Intentaron lo propio también los colegiados del duelo, señalando dos faltas consecutivas a una Melia que resarció para cerrar este segundo parcial 31-26.

Pico y pala

Al grito de ¡Ese Uni! comenzó una segunda mitad en la que Doogan se convirtió en punta de lanza de la formación ferrolana. Con una primera canasta de la estadounidense, fue Eke la que volvió a poner las tablas (31-31).

El Baxi había salido con la clara intención de darle la vuelta al choque y lo hizo poniendo un nuevo escalón con un triple de Castedo, al que siguió un más que necesario tiempo muerto vigués. Pero la del Baxi no había dicho su última palabra, volvió a cargar el brazo y anotar desde el exterior para, por primera vez desde el inicio del duelo, poner a las ferrolanas por delante (35-37). Las de A Malata se ponían por delante y no querían abandonar este lugar. La propia Doogan y la sólida defensa ferrolana encabezaron a las suyas para sostener esta renta e irse al último cuarto cinco arriba (42-47).

Una recta final que comenzó con el aro escupiendo muchos de los intentos de ambas formaciones, con el marcador moviéndose después de más tres minutos. Fue Belosevic la encargada de esta tarea, poco antes de un nuevo susto para las olívicas, con una sonora caída de Paula Salinas de la que se recuperó rápidamente.

Era el Baxi el que se presentaba más fresco a esta recta final y así lo demostró con un aplaudido triple de Sandra Martínez (44-52). Salinas mostró su recuperación anotando seis puntos consecutivos -dos de ellos por una antideportiva-. Esta temporal remontada la culminó Bermejo con un triple a poco más de un minuto para el final. Una falta sobre Melia y sus acertados tiros libres volvieron a poner al Baxi con una mínima renta (55-56).

La emoción se servía también en bandejas en A Malata. Ronsiek y Doogan hicieron bailar de nuevo el marcador (57-59). Y nuevo tiempo muerto. Y con 22 segundos por delante y posesión para el Celta, Samson erró la primera y se durmió par intentar la segunda y la última. Sonó la bocina y el público celebró que mañana verá a las suyas en una nueva final de Copa Galicia (57-59). Más baloncesto en A Malata a las siete de otra tarde de emoción.