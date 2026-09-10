Esther Castedo, jugadora del Baxi Ferrol: “Más que con el MVP, me quedo con el partido que jugamos”

Esther Castedo anotó 17 puntos en la victoria del Baxi frente al Maristas Coruña Jorge Meis

Llegar y besar el santo. Eso es lo que ha hecho Esther Castedo Potente como jugadora del Baxi Ferrol. La lucense dio una muestra de toda su calidad en el primer partido amistoso que jugó con su nuevo equipo. No en vano, anotó 17 puntos a los que sumó varias asistencias y rebotes que contribuyeron enormemente a la contundente victoria frente al Sparking Truth Maristas Coruña. De hecho, tal fue la actuación de Castedo que fue designada como la MVP del Trofeo Cidade de Ferrol y se llevó una sonora ovación de su nueva afición.

La joven deportista, al acabar el encuentro, se mostró “muy contenta por haber jugado ya en casa, en A Malata. Hemos hecho un partido muy bueno a nivel colectivo y me quedo más con eso que con el premio a la mejor jugadora”, indicó, al tiempo que aseguró que “en ningún momento se me pasaba por la cabeza ganarlo. No pensaba en eso, sino en ayudar a mis compañeras a conseguir la victoria y a hacer un buen encuentro, que pienso que lo hemos hecho. Eso es lo más importante y no los galardones individuales”.

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Además, agradeció el enorme apoyo que proporcionó la afición del Baxi, pues “he jugado muchas veces en contra y tenerla ahora a favor cambia mucho. Para mí es un factor que no se tiene tanto en cuenta, pero que es muy importante. Siempre es bueno tener a esa gente detrás porque no importa que vayamos perdiendo o ganando, siempre están ahí, siempre nos están apoyando, celebrando cada canasta y es lo que nos da un poco esa energía”.

Sin duda, la lucense ya adoptó la filosofía del club ferrolano, en la que todas las integrantes son una parte fundamental para lograr el éxito colectivo. Y es que para ella “queríamos que todo el mundo participase, que estuviese metido y que hagan un poco de todo porque es a lo que jugamos. De momento, en esta primera toma de contacto ha salido muy bien, pero hay que seguir trabajando”, comentó, a la vez que confesó que “estamos un poco cansadas, sobre todo a nivel de piernas, pero es normal porque es la pretemporada y acabamos de empezar. Todo esto, sin duda, nos ayudará a llegar de la mejor forma al inicio de las competiciones”, comentó Esther Castedo.

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Ahora, continúa su preparación con la disputa de una Copa Galicia que “como gallega me hace mucha ilusión y voy a tener ese extra de energía y motivación para ganarla”, reconoció, aunque también indicó que “aun así nos lo tomaremos como un partido más en el que tenemos que darlo todo para conseguir el mejor resultado posible. Obviamente, como ya comenté, quiero levantar el título porque tengo esa espinita y vamos a ir a por ella”, finalizó.