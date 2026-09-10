El Baxi Ferrol presenta su nueva piel

Nikola Priede posa con la nueva camiseta del Baxi Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol ya tiene una nueva piel para un curso que promete ser muy ilusionante. El equipo ferrolano realizó un juego a través de sus redes sociales en las que fue desgranando pequeños detalles con una sorpresa que relacionada con Punta Arnela. Finalmente, después de mostrar un vídeo con una caja, Nikola Priede desveló la primera equipación del conjunto ferrolano.

El diseño tanto de la camiseta como el pantalón es un tanto rompedor respecto al exhibido el año pasado. Emplea un tono más oscuro de azul y en los laterales incorpora el elemento más característico de su campaña de abonados, unas llamas que hacen referencia a 'O Inferno de Punta Arnela', lugar en el que próximamente jugarán una vez que comiencen las obras en A Malata.

De esta manera, el club busca aportar esa fuerza, intensidad y dar una estética reconocible, que casa con sus valores y que quieren seguir exhibiendo durante todo el año. Por último, otro gran detalle es la incorporación como recurso de fondo del hashtag de la campaña de abonados para crear una textura gráfica que refuerce el concepto sobre el que gira la estética de la equipación.