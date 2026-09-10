El Baxi Ferrol defiende su cetro gallego

Baxi y Maristas ofrecieron el pasado martes un anticipo de la Copa Galicia Jorge Meis

Aunque apenas acaba de comenzar su pretemporada, el Baxi Ferrol ya afronta su primer gran reto de este curso. El conjunto de la ciudad naval tiene por delante el objetivo de defender su corona autonómica que conquistó la temporada pasada en Narón tras vencer primero al Celta Femxa Zorka (78-64) y posteriormente al Maquinaria Durán Ensino (60-64). Así, puso fin al reinado lucense. Ahora, buscará prolongar el suyo en su casa, en su feudo, una A Malata que se vestirá de gala para recibir, por segunda vez esta semana, a su equipo (20.30 horas).

Como ya ocurrió hace un año, la suerte decidió que esos mismos emparejamientos se volviesen a repetir sólo que en territorio ferrolano. Eso sí, cambiaron muchas cosas, puesto que dos de los cuatro participantes, Sparking Truth Maristas Coruña y Celta, subieron de categoría. El conjunto herculino jugará en la Liga Challenge, mientras que el vigués retornará a la Liga Femenina Endesa después de un gran año. Eso, sin duda, dará más emoción a este título gallego que quieren ganar.

El Baxi, además, lo hará con la pequeña ventaja de jugar en casa y ante una afición que no le va a dejar solo. Así ya lo demostró el pasado martes en el partido que disputó ante el Maristas, en el que el equipo de Lino López arrasó a su rival para deleite de los suyos. Con todo, tras acabar el duelo, el técnico ferrolano, fiel a su estilo, señaló que todavía había muchas cosas que corregir, pero le gustó el trabajo y el esfuerzo que pusieron sus pupilas. Algo que espera repetir en la Copa Galicia ante el Celta, un choque que “supondrá el entrenamiento más exigente que tenemos por semana. Debemos estar al máximo nivel los 40 minutos y ser mejores cuando acabe el partido. Hace más ilusión que este encuentro ante el Maristas, pero lo prepararemos de la misma manera”.

Enfrente estará un Celta que también viene de disputar un amistoso en esta pretemporada. Su rival fue un AD Cortegada que apenas puso en peligro al cuadro dirigido por Cris Cantero (56-96). Ahora, tendrán una prueba de fuego contra un equipo de su misma liga y con mucha hambre como es un Baxi, que ya está empezando a pensar en la fase previa de la Eurocup.

Este duelo de la AP 9 será el segundo que se dispute en esta Copa Galicia, pues previamente, A Malata acogerá a las 18.00 horas el enfrentamiento entre el Ensino y el Maristas. Estas dos escuadras también perseguirán ese sueño de hacerse con el título de campeón gallego, por lo que lo dejarán todo en la pista. Con todo, hay una diferencia a la hora de preparar, pues las de Suso Garrido inaugurarán su ronda de partidos amistosos en Ferrol con este encuentro, mientras que las de Fer Buendía cuentan con la experiencia del pasado martes frente al Uni. No obstante, eso poco importará tanto en ese choque como en el siguiente, pues la ilusión y las ganas por ser el mejor equipo de Galicia se imponen a todo.