Puesta de largo ante su público para el renovado Baxi Ferrol

La plantilla del Uni posa con su afición después de un entrenamiento Juanjo Galdo/Uni Ferrol

Después de varios meses de espera y muchos cambios en la plantilla –sólo siguen Claire Melia, Gala Mestres y Karolina Šotolová, además de Lino López– arranca el nuevo proyecto de un Baxi Ferrol que se medirá a un Sparking Truth Maristas Coruña que jugará este año en la Liga Challenge (20.30 horas, A Malata).

En esta nueva temporada, el Uni buscará, como en años anteriores, amarrar la permanencia con antelación y volver a soñar con clasificarse para los playoffs y para la Eurocup. Pero antes hay mucho trabajo por hacer para que todas las piezas encajen a la perfección. Esa unión será crucial para que todas las jugadoras funcionen como una única y así seguir dando alegrías a una afición que volverá a estar al pie del cañón y está deseosa de demostrarlo en un encuentro que será muy emocionante.

A pesar de que ambas entidades apenas llevan una semana entrenando, este duelo les permitirá acelerar un poco el proceso para ir cogiendo ese tono competitivo y esos automatismos que serán claves antes de que comiencen las respectivas ligas. Asimismo, también servirá como anticipo para el gran espectáculo del baloncesto gallego que se vivirá en A Malata este viernes y sábado con motivo de la celebración de la Copa Galicia, una competición en la que el Baxi defenderá su corona autonómica conquistada el año pasado en Narón.

Por ello, el equipo de la ciudad naval quiere tomarse este encuentro frente al equipo coruñés de manera muy seria. No tanto por el resultado, algo que no preocupa a Lino, sino por plasmar la idea de juego que el preparador ferrolano quiere implementar en un equipo prácticamente nuevo, en el que destaca la juventud y el talento.

No en vano, para muchas esta es su primera experiencia en España o apenas llevan unos pocos años jugando en la máxima categoría. Con todo, durante estos primeros entrenamientos ya se pudo ver que van sobradas de calidad y que el ambiente en el equipo, que estará capitaneado por Gala Mestres y Claire Melia, no puede ser mejor.

Precisamente, la primera de ellas volverá a las pistas después de su maternidad, pero no está claro de cuántos minutos dispondrá en este inicio, ya que nadie quiere forzar. En el caso de la irlandesa, que afronta su tercera campaña, volverá a ser esa líder del juego interior y una de las principales armas ofensivas del equipo. Además, ambas ejercerán de guías para las nuevas incorporaciones. Mientras tanto, para el Maristas Coruña este duelo también le servirá para coger experiencia de cara a un año ilusionante tras su ascenso a la Liga Challenge.