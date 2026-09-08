Presentación inmejorable del Baxi Ferrol (101-45)

Galickova, que fue una de las máximas anotadoras del Baxi, es perseguida por Astera Tuhina Jorge Meis

El Baxi Ferrol no pudo tener un mejor estreno ante su afición al superar de manera contundente al Sparking Truth Maristas Coruña y alzarse con la vigésimo sexta edición del Trofeo Cidade de Ferrol (101-45).

Como si no hubiese pasado el tiempo ni la plantilla fuese prácticamente nueva, este primer partido amistoso del Uni fue un calco de otros tantos que disputó la temporada pasada. Las pupilas de Lino López salieron como auténticos torbellinos, con ganas de demostrar todo su talento y agradar a una afición que ya se dejó notar desde el calentamiento. Así, impulsadas por ese aliento, Nikola Priede y Katerina Galickova inauguraron el marcador en este derbi gallego ante un Maristas que, lejos de venirse abajo, respondió con un parcial de 0-4 en el que tuvo un papel destacado la ferrolana Irene Aller (4-4).

Justamente cuando los dos equipos llegaron a esos cuatro tantos, emergió la número ‘44’ del Baxi, una Maggie Doogan que empezó a anotar como si no hubiese un mañana. La estadounidense convirtió dos triples y un 2+1 para romper la igualdad reinante y propiciar el primer tiempo muerto de la temporada de Fer Buendía (13-6). El técnico coruñés, aunque no estaba contento, no dejó de animar a las suyas e indicarles que estaban haciendo bien las cosas. Además, tanto él como Lino cambiaron a sus quintetos para refrescar a sus respectivos equipos y que la tensión e intensidad no bajase ni un ápice.

A pesar de esas modificaciones, el Baxi siguió dominando con comodidad el partido, pero ahora repartió su anotación entre Claire Melia y una Doogan que entró en un bonito duelo de pistoleras con Andrea Pérez, resultando ganadora la de Porriño, algo que agradeció su equipo (22-17).

Pero en ese instante, el equipo de Lino López subió una marcha más y abrió un parcial de 10-0, en el que contribuyeron Sofía Campos, Tayra Eke y Galickova, con el que se cerró el primer acto (32-17). Esa racha siguió en el segundo cuarto gracias a los triples de Melia, en dos ocasiones, Elena Baldonedo y Esther Castedo. Las locales estaban imparables. Nadie podía detenerlas, ni siquiera otro tiempo muerto de Buendía, que estaba preocupado, no tanto por el resultado y las sensaciones, sino por la lesión de Nuria Ríos, que se torció el tobillo (43-17), pero que no pudo detener ese vendaval.

La diferencia sube

Tras la pausa técnica, todo siguió igual. De nada resultó la charla que dio el coruñés ni los aluviones de cambios que se sucedían cada pocos minutos. El Uni había entrado en erupción, tanto ofensiva como defensivamente. Dio igual quién estuviese en pista, pues todas funcionaban como un único ente. Iban todas a una y eso borró del mapa a un Maristas que, a pesar de los intentos de Ana Jiménez, no pudo evitar que la diferencia llegase a los cuarenta puntos cuando se llegó al descanso (66-26).

Después de un merecido descanso, el encuentro regresó a la acción, pero no así la puntería ni el acierto, pues ambos conjuntos se toparon con un aro que escupía todos y cada uno de los intentos. Tuvo que ser Karolina Sotolova, después de tres minutos, quien descorchase la botella en la que se encerraban los puntos. A ese triple que anotó, le siguieron dos de Astera Tuhina que parecía levantar el ánimo de sus compañeras. Sin embargo, esa garra y ese impulso se vio cortado por un tiempo muerto y el despertar anotador de Maggie Doogan y Tayra Eke, que dejaron la diferencia superando los cincuenta tantos al término del tercer cuarto (88-37).

Durante los últimos diez minutos del encuentro, el Maristas Coruña, que a pesar de esa desventaja no bajó los brazos, buscó limar esa renta, pero el Baxi no aflojó en defensa donde no dejó respirar a su rival ni un segundo, mientras que en ataque hizo muchas pruebas para sorprender a sus rivales. Finalmente, el conjunto de la ciudad naval se hizo cómodamente con la victoria y sumó otro Trofeo Cidade de Ferrol a sus vitrinas.