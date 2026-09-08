Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Se pudo ver esa identidad que queremos"

Lino López, durante el encuentro ante el Maristas Jorge Meis

A pesar de la abultada victoria de su equipo, Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, no le dio demasiada importancia a ese resultado, pues para él lo más importante era “que todas las jugadoras estuviesen involucradas y entendiesen el mensaje del equipo para seguir creciendo”, dijo.

De hecho, el preparador ferrolano aseguró que “este es el típico partido de pretemporada en el que se comenten muchos errores en algunos conceptos que todavía no hemos asimilado bien, además de que a Maristas les faltaban varias jugadoras”, indicó y añadió que “se pudo ver esa identidad que queremos, de correr mucho, de ser capaces de defender a toda pista”.

En este sentido, aseguró que “nos mantuvimos igual desde el inicio, presionando en todo momento, tirando a canasta sin complejos a pesar de fallar. Creo que es lo que tenemos que hacer. Quiero que el equipo tenga esa personalidad porque hay veces que entrarán y otras que no, pero tenemos que mantener ese nivel defensivo y esa intensidad durante los 40 minutos, dando igual el marcador”.

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De igual manera, Lino se mostró muy satisfecho con el rendimiento de todas su jugadoras y sobre esa capacidad que tienen todas para anotar y destacar en ciertos momentos de los partidos, algo que es esencial en su modelo de juego. Así, reconoció que “eso es lo importante al igual que todas vayan cogiendo una carga de minutos. Por ejemplo jugaron mucho las júnior e incluso Sofía, que es cadete, y estuvieron igual que el resto de jugadoras. Todas siguieron igual y lanzando un gran volumen de tiros y no es fácil hacerlo siendo tan joven porque muchas no tienen ese descaro. Por eso, me quedo con esas ganas que tuvieron todas, ese intensidad en defensa y esa valentía. Trasladaron lo que trabajamos durante la semana al partido”.

Por último, el preparador ferrolano habló sobre la afición del Baxi, asegurando que “la gente tiene muchas ganas de ver el equipo, de conocer a las nuevas jugadoras. Se ha visto el ambiente que hay en un partido como el de hoy, de presentación de pretemporada. Esa energía te contagia, da valor a lo que estamos haciendo, lo que está trabajando el club, así que estamos muy contentos”, apuntó.