Tyra Eke, del Baxi Ferrol, formará con España en los Juegos del Mediterráneo en Italia

La jugadora del grupo ferrolano estará en la cita internacional Cedida

El Baxi Ferrol puede seguir presumiendo de internacionales. Así, mientras que Sandra Martínez se encuentra disputando el Eurobasket sub 18, ahora será su compañera Tyra Eke la que vestirá la indumentaria nacional con el equipo español. Lo hará con motivo de los Juegos del Mediterráneo, que tendrán lugar en Tarento, Italia, entre el 26 de este mes y el 2 de septiembre.

Eke formará con un equipo sub 23 de 3x3 en el que, además, estará otra conocida jugadora de la afición ferrolana como es Elena Rodríguez –ahora en el Leganés–. Elena Moreno y Marta Morales completan la plantilla.