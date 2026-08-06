Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Tyra Eke, del Baxi Ferrol, formará con España en los Juegos del Mediterráneo en Italia

La ex del grupo ferrolano Elena Rodríguez también estará en esta selección de 3x3

Redacción Ferrol
06/08/2026 18:48
La jugadora del grupo ferrolano estará en la cita internacional
La jugadora del grupo ferrolano estará en la cita internacional
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Baxi Ferrol puede seguir presumiendo de internacionales. Así, mientras que Sandra Martínez se encuentra disputando el Eurobasket sub 18, ahora será su compañera Tyra Eke la que vestirá la indumentaria nacional con el equipo español. Lo hará con motivo de los Juegos del Mediterráneo, que tendrán lugar en Tarento, Italia, entre el 26 de este mes y el 2 de septiembre. 

Eke formará con un equipo sub 23 de 3x3 en el que, además, estará otra conocida jugadora de la afición ferrolana como es Elena Rodríguez –ahora en el Leganés–. Elena Moreno y Marta Morales completan la plantilla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620