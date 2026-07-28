El Baxi Ferrol saca a la venta las entradas para la vuelta de la previa de la Eurocup

La afición es un pilar fundamental para el Baxi Jorge Meis

El Baxi Ferrol no quiere dejar pasar mucho más tiempo para que su afición despierte de su letargo. Por ello, aunque todavía queden casi dos meses para ese primer partido oficial, que será el encuentro de ida de la previa de la Eurocup contra el Beroe Stara Zagora, el conjunto de la ciudad naval ya sacó a la venta las entradas para el choque de vuelta, que se disputará en A Malata el 1 de octubre.

Y es que el Uni quiere que su pabellón vuelva a rugir en un duelo de competición europea y que le impulse hacia la victoria como tantas veces hizo en las dos últimas campañas. De acuerdo con el club ferrolano, las localidades se podrán adquirir desde ya a través de la página web. Eso sí, habrá una distinción entre los abonados y los que no lo son.

De esta manera, los socios se beneficiarán de un precio especial, pues los boletos costarán cinco euros para los menores y diez para los adultos, mientras que para los que no sean abonados, tendrán que pagar nueve euros los menores y dieciséis los adultos, usarán el siguiente . Además, el club hace un llamamiento para “volver a convertir A Malata nunha referencia do baloncesto europeo e para logralo o apoio das bancadas será fundamental. Por iso animamos a toda a afección a asegurar o seu sitio con antelación e a acompañar ao equipo nunha das citas máis importantes do inicio da temporada”, dijeron.