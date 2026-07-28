El Baxi Ferrol empezará su defensa de la Copa Galicia ante el Celta de Vigo

Representantes de los cuatro clubes participantes en la Copa Galicia Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol ya conoce el camino para su defensa de su entorchado autonómico. El conjunto de la ciudad naval arrancará esta nueva edición de la Copa Galicia, que se disputará en A Malata el 11 y 12 de septiembre, midiéndose al recién ascendido a la Liga Femenina Endesa Celta Femxa Zorka, que casualmente actuará de local en esta eliminatoria que se disputará el viernes a las 20.30 horas. En la otra semifinal, prevista para las 18.00, el sorteo deparó que se enfrenten el Durán Maquinaria Ensino y el Sparking Truth Maristas Coruña. Mientras tanto, la final se disputará el sábado a las 19.00 horas.

Estos emparejamientos se conocieron después del acto de presentación de una acto de presentación realizado en la sala Carlos III de Exponav y al que acudieron el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el secretario xeral do Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García; y el concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrey. Asimismo, como no podía ser de otra manera también acudieron Santi Rey, presidente del Uni; Carlos Álvarez, presidente del Celta; Eugenia Filgueira, capitana del Maristas; y Cata Pollini, integrante del cuerpo técnico del Ensino, para ser testigos de los emparejamientos.

Como no podía ser de otra manera, fue Julio Bernárdez el que abrió esta presentación haciendo una alabanza al baloncesto gallego femenino, indicando que "estamos en el momento más brillante. Somos, junto al País Vasco, la comunidad que más representantes tenemos en la máxima categoría. Además de que el sueño de un equipo de patria de colegio nos representa en la segunda liga más importante de nuestro país".

Por este motivo, pidió e invitó a "todo el mundo que esté cerca durante el fin de semana a que se acerque a ver un gran espectáculo, porque obviamente los equipos, aunque todavía estarán en transformación, estarán en igualdad de condiciones y creo que pueden ser partidos muy interesantes y que van a ser el inicio de una temporada que estoy seguro que va a ser muy exitosa".

Gran apoyo

Esas palabras también fueron recogidas por Roberto García, que felicitó tanto a los clubes participantes como a la Fegaba por "su grandísimo trabajo. Ya no sólo en el alto nivel, que también, sino en la base. Todo ese esfuerzo que están poniendo está dando sus frutos", dijo, y añadió que "también difunden que el deporte es más que entrenamiento, sino que también es promoción de salud y en eso asimismo somos una referencia nacional".

De igual manera, destacó el papel de Ferrol en particular por "ser promotora de lo que es el deporte y eso viene del camino que tiene la propia ciudad para celebrar este tipo de eventos en los que siempre está dispuesta a ayudar a que tengan lugar. Eso ayuda a que Galicia siga siendo uno de los grandes referentes en todos los ámbitos".

Por último, el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, aseguró que esta competición se celebre en A Malata responde al esfuerzo que realizaron el Concello junto a la Federación Galega, algo que ayuda a que “a nosa cidade segue a consolidarse como escenario para eventos de primeiro nivel deportivo como o que estamos presentando. Imos acoller a catro equipos que teñen moitísimo nivel, pero nós temos que destacar o noso Baxi, que está sendo uno dos grandes referentes e exponente de Ferrol. Axuda a que aparezan novos deportistas que eleven o noso nome, como antes fixo o OAR".

Así, también recalcó que "imos demostrar que sabemos recibir, organizar e vivir un deporte e unha competición como é a Copa Galicia. Dámoslle as grazas a todos os participantes e animamos a toda a xente a que veñan e nos visiten porque van desfrutar do mellor baloncesto galego en setembro".