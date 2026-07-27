Punta Arnela tendrá que esperar: el Baxi Ferrol empezará, como O Parrulo, en A Malata

Afición del Baxi en A Malata Daniel Alexandre

El "infierno" de Punta Arnela que anunció el Baxi Ferrol para iniciar su campaña de abonados jugando con el nuevo escenario que les espera en la inminente temporada, no llegará hasta el mes de noviembre. Así lo confirmaba este lunes el club que dirige Santi Rey en un comunicado, trasladando la comunicación que les habían hecho desde el Concello.

Explican que "esta decisión permitirá completar la transición una vez finalicen los trabajos previstos, de forma que el nuevo pabellón pueda abrir sus puertas con el proyecto plenamente ejecutado y con un aforo superior al inicialmente previsto, ofreciendo así una mejor experiencia para toda nuestra afición".

De este modo, el inicio de la competición se disputará en A Malata, "un escenario que tantas alegrías nos ha dado y donde volveremos a vivir juntos los primeros momentos de esta nueva temporada", sostienen, avanzando que la primera cita oficial de su calendario será el miércoles 1 de octubre, a las 20.15 horas, con el partido de vuelta de la fase previa de la Eurocup.

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Las entradas para este partido se pondrán a la venta este miércoles a través de los canales oficiales del club. Asimismo, recuerda el Baxi que el 11 y 12 de septiembre el pabellón ferrolano acogerá la Copa Galicia que organiza la Federación Galega de Baloncesto en la que actuarán como anfitrionas y cuyos detalles se irán desvelando próximamente.

Finalmente, desde la entidad deportiva comprenden que "muchos de vosotros esperabais comenzar la temporada en Punta Arnela, nosotros también", valorando en positivo que "creemos que esta decisión permitirá que el estreno en nuestra nueva casa se produzca en las mejores condiciones posibles y con una instalación preparada para acoger a un mayor número de aficionados".

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Dando las gracias por "vuestra comprensión, vuestro apoyo, y por acompañarnos en cada paso de este camino", remata el comunicado del Baxi Ferrol adelantando que "volveremos a disfrutar de A Malata, un pabellón que forma parte de nuestra historia y donde esperamos volver a sentir vuestra energía desde el primer partido oficial de la temporada".