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Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol defenderá su cetro autónomico en casa

La edición número 39 de la Copa Galicia femenina se disputará en el pabellón de A Malata

Redacción Ferrol
23/07/2026 17:11
Imagen de la firma para que Ferrol acoja la Copa Galicia
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Ferrol y su comarca vuelve a estar de enhorabuena. Y es que la ciudad naval acogerá la 39 edición de la Copa Galicia de baloncesto sénior femenino, cogiendo el testigo de Narón, que la celebró el pasado año en el pabellón de A Gándara.

Esta noticia la dieron a conocer el alcalde del Concello de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto al presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, y el presidente del Baxi Ferrol, Santia Rey.

La competición se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en A Malata, casa del Uni y lugar en el que defenderá el cetro que conquistó el curso pasado. Allí, además del conjunto ferrolano, también se darán cita el Durán Maquinaria Ensino, Celta Femxa Zorka y Sparking Truth Maristas Coruña, los otros tres referentes femeninos autonómicos de esta modalidad deportiva.

El curso pasado fue el Uni quién se coronó tras vencer en las semifinales al Celta –que este año regresa a la Liga Femenina Endesa– y en la final a un Ensino, que había superado al Maristas, que acabaría la temporada subiendo a la Liga Challenge. Así, en los próximos días las partes implicadas anunciarán la fecha de presentación y cuáles serán los emparejamientos.

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